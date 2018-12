Ultimo appuntamento con Who Is America? , la nuova creatura di Sacha Baron Cohen, in onda in prima tv per l'Italia su Sky Atlantic. Il finale di stagione vede due grandi protagonisti: Billy Wayne Ruddick Jr., PhD, che intervista l'ex deputato al Congresso Barney Frank e con lui parla della veridicità del sex tape di cui è protagonista Donald Trump, e l'onnipresente Erran Morad, che insieme a un volontario si infiltra a una marcia per le donne a Los Angeles. Non perdere il settimo episodio, in onda lunedì 26 novembre alle 23.15, dopo Deutschland 86

Who is America?, stagione 1, episodio 7

Billy Wayne Ruddick Jr., PhD intervista l'ex deputato al Congresso Barney Frank e con lui parla della veridicità del sex tape di cui è protagonista Donald Trump. Sempre per non scontentare nessuno e dare al mondo altre teorie assurde, Ruddick Jr. espone la teoria che lui chiama "pizzagate". Più complotti per tutti! Erran Morad addestra tre uomini con l'obiettivo di farli infiltrare nell'Antifa. I suoi assurdi metodi includono: la visione della serie tv Girls, per entrare nella mente dei liberali, per imparare a fare i complimenti agli uomini liberali, per carpire preziose informazioni sulle lesbiche, e per insultare come si deve Donald Trump. Oltre a ciò, Morad prende uno dei suoi "cadetti", e insieme a lui va a una marcia delle donne a San Francisco. Lì tenteranno di sventare un piano liberale che prevede la creazione di pannolini che trasformano i bambini in piccoli transgender. Per essere credibili, si travestiranno da lesbiche, e camminando in mezzo alla folla piazzeranno dei dispositivi sui manifestanti, per poterli tracciare. Un piano tanto contorto quanto assurdo, del resto come tutte le pensate di Morad! Infine, Gio Monaldo incontra O.J. Simpson in una stanza d'albergo a Los Angeles. Lì spiega alla sua ragazza chi sia O.J., e quando lei se ne va, Monaldo si lancia in strane battute e dice che, se potesse, la farebbe fuori. Un argomento che sicuramente toccherà un nervo scoperto: come reagirà Simpson?

