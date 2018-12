Nuovo appuntamento con Who Is America? , la nuova creatura di Sacha Baron Cohen, in onda in prima tv per l'Italia su Sky Atlantic. Torna Erran Morad con le sue assurde tecniche per scovare e neutralizzare terroristi islamici, e torna anche Gio Monaldo con i suoi assurdi servizi fotografici. Rick Sherman debutta come DJ con i pezzi realizzati mentre era dietro le sbarre, e Billy Wayne Ruddick Jr. intervista l'ex manager della campagna elettorale di Donald Trump. Non perdere il quinto episodio, in onda lunedì 12 novembre alle 23.15, dopo il finale di The Deuce 2

Who is America?, stagione 1, episodio 5

Rick Sherman si reca in Florida, a Miami, all'Heart Nightclub, e lì incontro un promoter/manager che si fa chiamare Jake Inphamous. Con lui discute di musica dance elettronica, e ne approfitta per fargli ascoltare alcuni pezzi creati mentre era in carcere. Un paio di giorni dopo, Inphamous si mette in contatto con Sherman, che ora usa il soprannome DJ Solitary, e lo porta al nightclub SWAY a Fort Lauderdale, per farlo debuttare dietro la consolle. Crederci sempre, arrendersi mai. Billy Wayne Ruddick Jr. intervista l'ex manager della campagna elettorale di Trump, Corey Lewandowski. I due parlano della posizione del Presidente sulla questione razziale e del suo modo di trattare le donne, poi Ruddick espone alcune sue teorie cospirazioniste. Gio Monaldo dirige un photoshoot con l'imprenditore digitale Mahbod Moghadam, uno dei fondatori di Genious. Moghadam si lascia convincere a farsi ritrarre in alcuni scatti che saranno photoshoppati per far sembrare che stia dando da mangiare a dei poveri bambini africani che stanno morendo di fame. OMGWhizzBoyOMG! discute di Antifa (il collettivo antifascista internazionale nonché rete spontanea e transpartitica di militanti, attivisti e simpatizzanti indipendenti che ha come obiettivo quello di opporsi ad ogni possibile nuova ascesa dell'estrema destra) con lo sceriffo della contea di Milwaukee David Clarke, ovviamente mentre si procede con l'unboxing di una confezione di Shopkins. Erran Morad incontra Dan Roberts, il fondatore dell'associazione Youth Shooters of America, e gli insegna come sopravvivere a un attacco terroristico. Tra le sue tecniche di sopravvivenza troviamo: il parlare con un volume della voce molto alto, il gettare degli infanti nei cestini della spazzatura per neutralizzare potenziali kamikaze neonati, il bloccare e menomare un aggressore mordendolo al pene. Per spiegare quest'ultimo punto, Morad usa uno strap-on per illustrare la tecnica da utilizzare.

Clicca qui e scopri i personaggi interpretati da Sacha Baron Cohen in Who Is America?.