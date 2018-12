Succession, episodi 5 e 6: le anticipazioni

Su Sky Atlantic continua la corsa di Succession , il divertente e provocatorio dramedy HBO prodotto dal premio Oscar® per La grande scommessa Adam McKay e da Will Ferrell. Kendall è contrario a una decisione di suo padre. A decidere le prossime mosse della Waystar/Royco sarà il consiglio di amministrazione, che dovrà votare la proposta di Logan: la fiducia verrà accordato, oppure no? Tom ha dei dubbi riguardo il suo contratto prematrimoniale, e chiede aiuto a Greg. A Washington D.C., Shiv valuta tutte le opzioni possibili per il suo futuro. Non perdere il quinto e il sesto episodio, in onda martedì 13 novembre alle 21.15

Succession, stagione 1, episodio 5 Dopo essere venuto a conoscenza del piano di Logan, deciso a espandere la Waystar/Royco anche nel campo della televisione locale, Kendall, profondamente contrario, è deciso a fare in modo che il consiglio di amministrazione non voti la fiducia per questa nuova impresa. In vista del cenone del Giorno del Ringraziamento, Greg va a prendere il suo scorbutico nonno in Canada e lo porta fino a New York: lì si incontrerà proprio con Logan. Tom è sempre più preoccupato riguardo il suo contratto prematrimoniale con Shiv, così recluta un inaspettato alleato per portare a termine una missione che deve rimanere segreta. La famiglia Roy al gran completo riceve da Connor una notizia che sicuramente causerà stupore.

Successione, stagione 1, episodio 6

Il giorno del voto a sfavore della proposta di Logan è sempre più vicino, e Roman, per essere sicuro di raggiungere la maggioranza, cerca di convincere un membro neutrale del consiglio di amministrazione a sostenere la posizione sua e di Kendall: sarà abbastanza convincente? Kendall, intanto, conta i voti in suo favore: saranno abbastanza? Logan arriva a Washington per il suo incontro con il presidente, ma una cancellazione dell'ultimo minuto gli fa venire il dubbio che il presidente non abbia tutta questa voglia di incontrarlo. Dopo essere riuscito a evitare un potenziale scandalo, Tom mostra Greg un mondo a lui sconosciuto. A Washington D.C., Shiv valuta tutte le opzioni possibili per il suo futuro.