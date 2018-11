Sky Atlantic presenta Kidding - Il fantastico mondo di Mr. Pickles . A vent’anni dall’ultima apparizione in una serie tv, ritorna con una favola drammatica Jim Carrey. Diretta dal visionario regista di Eternal Sunshine of The Spotless Mind (Se mi lasci ti cancello) Michel Gondry, arriva finalmente in Italia la nuova produzione Showtime che ha emozionato l'America. A seguire, torna con i nuovi episodi I’m Dying Up Here - Chi è di scena? , la serie SHOWTIME sul mondo della stand-up comedy prodotta dallo stesso Jim Carrey. Kidding andrà in onda dal 7 novembre, tutti i mercoledì alle 21.15 su Sky Atlantic, disponibile anche su Sky On Demand

Un uomo sensibile e gentile perso in un mondo crudele. Questo è Mr. Pickles, protagonista di uno show per bambini e maschera di Jeff Pickles, che ha visto la sua vita andare in mille pezzi e non riesce più a separare la sua tragica realtà da quella del suo personaggio. KIDDING – IL FANTASTICO MONDO DI MR. PICKLES, produzione SHOWTIME, riporta Jim Carrey (A Christmas Carol, Man on the Moon e produttore della serie SHOWTIME I’m Dying Up Here) in tv protagonista in una serie televisiva a quasi vent’anni dalla sua ultima apparizione.

A dirigere l’attore nominato all’Oscar per The Truman Show è Michel Gondry, il visionario regista francese di Se mi lasci ti cancello, fra i titoli più apprezzati della filmografia di entrambi nonché Premio Oscar® per la miglior sceneggiatura nel 2005. KIDDING – IL FANTASICO MONDO DI MR. PICKLES andrà in onda su Sky Atlantic da mercoledì 7 novembre alle 21.15 e sarà disponibile su Sky On Demand.

La serie ha raccolto pareri esaltanti negli Stati Uniti: secondo Hollywood Reporter è “il lavoro migliore di SHOWTIME”, mentre Rolling Stone non ha dubbi: “Jim Carrey è nato per recitare in questa parte”. Prodotta da Gondry stesso e da Dave Holstein (Weeds, Raising Hope), KIDDING – IL FANTASTICO MONDO DI MR. PICKLES racconta la storia di Jeff, aka Mr. Pickles, interpretato da Jim Carrey, un’icona della televisione per bambini che ha accompagnato nella crescita tanto i piccoli quanto le loro famiglie.

Quando la vita di Jeff va in pezzi, il suo personaggio porta sulla scena il dolore del suo creatore, mettendo in pericolo l’esistenza dello show. Nessuna favola e nessun pupazzo sembrano aiutarlo a superare questa inarrestabile crisi. Suo padre, che è anche il produttore dello show Seb - Frank Langella (Frost/Nixon- Il duello, Good Night, and Good Luck) - teme che la malattia di Jeff possa distruggere il suo personaggio e cerca di ripensare un futuro Mr. Pickles senza di lui. Anche Catherine Keener (Truman Capote – A sangue freddo, Essere John Malkovich, Scappa - Get Out) – nel ruolo di Deirdre, sorella di Jeff, la creatrice dei pupazzi dello show – viene travolta dalla crisi familiare.

Nelle parole dei suoi protagonisti, KIDDING è “la storia di una grande famiglia” che respira intorno ad uno show fatto di favole, canzoni e pupazzi, ma vive un momento di crisi che rischia di distruggerla completamente. Nel cast anche Judy Greer (Ant-Man, Jurassic World, Californication), Cole Allen (Professor Isle’s Laboratory, Round of Your Life) che interpreta Will, il figlio di Jeff e Juliet Morris nel ruolo di Maddy, la figlia di Catherine.

Alle 22.15 del 7 novembre, inoltre, sempre su Sky Atlantic andrà in onda la seconda stagione di I’M DYING UP HERE – CHI È DI SCENA?, la serie SHOWTIME sul mondo della stand up comedy della Los Angeles dei primi anni ’70 prodotta dallo stesso Jim Carrey e con, fra i protagonisti, il premio Oscar Melissa Leo.