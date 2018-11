Succession, episodi 3 e 4: le anticipazioni

Nuovo appuntamento con Succession , il divertente e provocatorio dramedy HBO prodotto dal premio Oscar® per La grande scommessa Adam McKay e da Will Ferrell. Kendall e Roman affrontano le loro prime sfide in qualità di CEO e di COO della Waystar, mentre Shiw vuole saperne di più su Marcia. Logan è intenzionato a riprendersi il suo posto. Durante l'annuale cena di gala di beneficienza della società, un annuncio imprevisto coglie tutti di sorpresa. Non perdere il terzo e il quarto episodio, in onda martedì 6 ottobre alle 21.15

Succession, stagione 1, episodio 3 Le azioni della Waystar/Royco sono in picchiata, e questa già di per sé è una situazione piuttosto problematico. In più Kendall deve gestire una crisi non da poco: un debito fino a ora rimasto nascosto. Shiv non si fida di Marcia, così chiuede aiuto a un suo ex per fare delle indagini sulla terza moglie di Logan. Kendall e Roman partecipano alla loro prima riunione in veste di CEO e di COO, e lo stesso fanno Tom e Greg. Kendall cerca di convincere Rava a dare una seconda chance al loro matrimonio. Logan ha una precisa opinione sulla nuova gestione della Waystar.

Succession, stagione 1, episodio 4

Il gala annuale di beneficienza della Waystar si avvicina, e con suo padre fuori da giochi Kendall si prepara per salire sul palco e fare il suo primo discorso. Intanto, arruola una celebrity della tv della Waystar's ATV Networks per accompagnarlo a un evento di tale importanza: di chi si tratterà? Shiv cerca di gestire una crisi riguardante un cliente: c'è una foto che lo ritrae in una situazione alquanto compromettente, dunque bisogna fare in modo che questa foto non diventi di dominio pubblico. Tom eredita un "virus" dal suo predecessore, e a quel punto non gli resta che una sola cosa da fare: condividere il file con Greg. Logan vuole a tutti i costi tornare al suo posto in ufficio, nel suo regno. Connor tenta di evitare una situazione stressante. Un annuncio imprevisto coglie tutti di sorpresa durante la cena di gala.