Halloween Horror Night: una notte da incubo con Totem e Like.Share.Follow

Dolcetto o scherzetto? In occasione di Halloween, Sky Atlantic promette una notte da incubo in compagnia degli horror Totem (in onda alle 21.15) e Like.Share.Follow. (in onda alle 22.50). Buona paura a tutti!

Totem (2017, di Marcel Sarmiento)

Dai produttori di Split e Get Out – Scappa e da una sceneggiatura di Evan Dickson, il film horror Totem è la storia della giovane Kellie, costretta a ricorrere a misure estreme per proteggere la sua famiglia da un'entità soprannaturale.

Dopo la morte, avvenuta in circostanze sospette, della moglie, il vedovo James tenta di ricostruire la sua vita insieme alle figlie Kellie e Abby. La situazione non è ovviamente idilliaca, ma i tre sembrano trovare un equilibrio che permette loro di andare avanti. Poi, però, succede qualcosa: James si innamora di Robin. La loro relazione è una cosa seria, al punto che la donna va ad abitare insieme a loro.

Questo evento sconvolge il delicato equilibrio della famiglia, già molto provata. In particolare, Kellie è particolarmente diffidente nei confronti di Robin, che per lei non è nient'altro che un'intrusa. Ma c'è di più. L'arrivo di Robin coincide con l’insorgenza di inquietanti fenomeni paranormali, fenomeni ai quali la piccola Abby sembra essere molto sensibile. Cosa sta succedendo? Chi o cosa sta manifestando il proprio dissenso?

Nel cast Kerris Dorsey, James Tupper, Lia McHugh, Braceden Lemasters, Lawrenche Pressman e Ahna O’Reilly.

Like.Share.Follow. (2017, di Glenn Gers)

Mondo reale e mondo virtuale. Blogger, influencer, youtuber. Senza la rete non sono nessuno. Fuori dallo schermo sono persone come tutti. Si tratta della dimensione parallela creata da internet. Da una parte troviamo persone in carne ed ossa, dall’altra parte invece utenti virtuali, anche se poi le due realtà coincidono. Spesso, però, sembra che le cosiddette utenze vivano di vita propria. In rete le personalità cambiano, poche volte in meglio, quasi sempre in peggio. Online non è così facile essere trovati, identificati. Anche se nessuno si può davvero nascondere.

E allora libero sfogo alle pulsioni più nascoste, agli istinti peggiori, quelli che nella vita reale società non possono che essere repressi. Insulti, minacce, offese e brutture. È facile dare il peggio di sè. Ma ancora peggio è quando la vita, quella autentica, arriva a coincidere pericolosamente con quella virtuale. Un commento offensivo può essere cancellato, un utente fastidioso può essere bloccato, un profilo non più utilizzato può essere eliminato. Ma nella vita vera, le ferite restano sulla carne e fanno male.

È quello che in LIKE.SHARE.FOLLOW succede a Garrett, uno youtuber in ascesa. Il ragazzo inizia una relazione con Shell, un’adolescente molto fragile ed emotiva. Visto il successo raggiunto, Garrett è costretto a porsi molte domande sui rischi del rendere pubblica su internet la propria vita privata: ciò che per lui è un semplice gioco può comportare stalking, ossessione e follia da parte di chi lo segue. Soprattutto se il pericolo arriva proprio da chi ti sta accanto nella vita privata…