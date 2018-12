Succession episodi 1 e 2: le anticipazioni

Arriva su Sky Atlantic Succession , il divertente e provocatorio dramedy HBO prodotto dal premio Oscar® per La grande scommessa Adam McKay e da Will Ferrell. Il giorno del suo ottantesimo compleanno, il magnate dei media Logan Roy si appresta a fare un annuncio che scovolgerà la sua famiglia, ma un malore improvviso lo costringe a essere ricoverato in ospedale. Da quel momento, tra i suoi quattro figli (Kendall, Roman, Siobhan e Connor) si scatena una lotta feroce per la successione. L'appuntamento con i primi due episodi è per martedì 30 ottobre alle 21.15

Succession, stagione 1, episodio 1 Il giorno del suo ottantesimo compleanno, il magnate dei media Logan Roy - un uomo a capo di un vero e proprio impero mediatico - sorprende la sua famiglia con un annuncio: nessun pensionamento in vista, finché sarà in grado di farlo ci sarà lui alla guida della Waystar/Royco in qualita di CEO. La notizia sconvolge soprattutto suo figlio Kendall, il presunto successore, che già si vedeva a prendere ordini come nuovo amministratore delegato. Il problema è che Kendall è in piena negoziazione per l'acquisto di un piccola ma interessante impresa di digital-media fondata da un certo Lawrence, un astuto e imprevedibile maneggione. Dopo una partitella a softball improvvisata, tra i figli di Logan la situazione degenera: Roman, Shiv e Connor, gli altri tre eredi, non sono per niente d'accordo con la decisione del padre. A preoccuparli in particolar modo è la scelta dell'anziano genitore di cambiare in maniera radicale le modalità con cui verrà nominato il suo successore. Un malore improvviso, però, cambierà tutto.

Succession, stagione 1, episodio 2

Lo stato in cui versa Logan crea un temporaneo vuoto di potere. Tra Kendall, Roman, Shiv e Connor è guerra aperta per la successione. Il consiglio d'amministrazione della società, intanto, informa i media sulla situazione della Waystar/Royco prima dell'apertura delle borse e dei mercati: la situazione in cui versa Logan Roy è seria, pertanto si sta decidendo chi prenderà le redini da questo momento in avanti. Greg deve recuperare qualcosa di molto importante da casa Roy. Kendall ce la mette tutta per convincere il consiglio d'amministrazione che la Waystar/Royco deve continuare a essere guidata dalla sua famiglia. Sarà riuscito a convincere i membri del CdA? Chi sarà l'erede? E cosa ne sarà della Waystar/Royco?