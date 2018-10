Il Racconto del Reale: tra disastri ecologici, pena di morte e donne in guerra

Disastri ambientali imminenti, il dibattito sulla pena di morte negli U.S.A., e la guerra nello Yemen, guerra in cui sono coinvolte molte donne: Il Racconto del Reale torna su Sky Atlantic, e, come sempre, ci porta dentro realtà terribili ma che esistono, realtà davanti alle quali non si può semplicemente chiudere gli occhi. Domenica 21 ottobre alle 21.15 andranno in onda Un mare da salvare , il reportage di Daniele Moretti sulla piaga del riscaldamento globale, e l'episodio 16 della sesta stagione di VICE , composto da due episodi, In attesa di morire e Donne in guerra

Un mare da salvare - Turn the tide on plastic

Il reportage, a cura di Daniele Moretti, porta lo spettatore nel cuore dell’Artico, alle isole Svalbard, lì dove gli effetti del surriscaldamento del Pianeta sono più evidenti, con un aumento delle temperature che ha impresso un’accelerazione al fenomeno dello scioglimento dei ghiacciai. E dove scienziati da tutto il mondo collaborano per capire gli effetti di questi cambiamenti sulla Terra, raccogliendo dati e misurando i mutamenti, per comprendere come affrontare il fenomeno del riscaldamento globale.

Ogni anno in Groenlandia si sciolgono 281 gigatonnellate (miliardi di tonnellate) di ghiaccio, ovvero una quantità quotidiana pari a circa 3mila volte la mole del Colosseo. Non solo i ghiacci continentali, ma anche quelli marini stanno scomparendo. Entro un paio di decenni, potremmo assistere alla prima estate con il Polo Nord libero da ghiacci.

Un mare da salvare – Lo stato dell’artico mostra anche gli effetti dell’inquinamento marino da plastica: poiché quelli che arbitrariamente chiamiamo oceani sono in realtà un unico mare, in cui le sostanze si spostano per effetto della circolazione termoalina, anche nelle impervie acque dell’Artico sono state ritrovate ben 12mila particelle di microplastiche per litro, giunte attraverso le correnti oceaniche da ogni parte del mondo.

VICE 6, episodio 16

In attesa di morire - L'America è l'unico paese occidentale industrializzato che usa ancora la pena capitale, ma mentre la maggioranza degli americani sostiene queste esecuzioni, realizzarle concretamente è complicato. I principali produttori farmaceutici non vogliono più utilizzare i loro farmaci nelle iniezioni letali, mentre alcuni stati sperimentano cocktail di droga non convenzionali e altri si rivolgono a metodi più arcaici. Gianna Toboni di VICE segue un condannato a morte nel suo arduo cammino verso il momento della sua esecuzione.



Donne in guerra - Lo Yemen è stato fatto a pezzi dal terrorismo, dalla guerra civile e dalla carestia, piaghe che hanno portato lo stato mediorientale alla peggiore crisi umanitaria del mondo. Le donne e le ragazze stanno subendo il peso della crisi, e c'è stato un drammatico aumento degli episodi di violenza di genere. Isobel Yeung segue un manipolo di resilienti donne yemenite, donne che stanno trovando modi sorprendenti per superare il conflitto e i loro ruoli tradizionali nella società conservatrice dello Yemen.