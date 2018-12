Fahrenheit 451, il film con Michael B. Jordan e Michael Shannon su Sky Atlantic

Va in onda su Sky Atlantic FAHRENHEIT 451, il film per la tv di casa HBO tratto dal famosissimo romanzo di Ray Bradbury del 1953. In un futuro distopico in cui la conoscenza è nemica dell’ordine costituito, i libri bruciano, o meglio, vengono bruciati, a 451 gradi Fahrenheit. Nel cast troviamo Michael B. Jordan (Guy Montag), Michael Shannon (Capitano John Beatty) e Sofia Boutella (Clarisse McClellan). L'appuntamento è per martedì 23 ottobre alle 21.15

FAHRENHEIT 451 segue le vicende di Guy Montag (Michael B. Jordan), un vigile del fuoco che in un futuro prossimo ha il compito di mantenere l’ordine e l’armonia bruciando ogni libro, fisico o in formato elettronico, foto, documento storico e notizie, oppure rimpiazzando le parole con semplici emojis. I “Nativi”, o cittadini, vivono prevalentemente nelle loro case, interagendo con un’intelligenza artificiale in grado di fornire loro tutto ciò di cui hanno bisogno, di nome Yuxie.

L’ordine pubblico è disturbato dagli Eels, un gruppo di ribelli che vivono nel sottosuolo e combattono per salvaguardare i libri, la conoscenza e la cultura. Le certezze di Montag vanno in fumo quando conosce Clarisse (Sofia Boutella), una informatrice degli Eels che inizia a fargli conoscere quella cultura proibita. Montag inizia così un viaggio verso il cambiamento e la redenzione che lo porterà ad affrontare il suo mentore e migliore amico, il Capitano Beatty (Michael Shannon), fanatico convinto della pericolosità del sapere, per restituire la libertà e la cultura al popolo.

Nel cast Michael B Jordan interpreta il protagonista Guy Montag, Michael Shannon è il capitano Beatty, mentre Sofia Boutella (Kingsman – Secret Service, La Mummia) è Clarisse McClellan. Oltre ai tre interpreti principali, in FAHRENHEIT 451 saranno presenti Lili Singh(Bad Moms, Life in Pieces) nel ruolo di Raven, una giornalista favorevole al lavoro dei vigili del fuoco. Khandi Alexander (Scandal, Boston – Caccia all’uomo) nella parte di Toni Morrison, leader della ribellione sotterranea che tenta di salvaguardare i libri e la conoscenza, Martin Donovan (Ant – Man, Homeland) interpreta il Commissario Nyari, capo del Capitano Beatty e per finire Dylan Taylor (Covert Affairs, Aliens in America), nella parte del vigile del fuoco e rivale di Montag, Douglas.