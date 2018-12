Under Pressure - Pronto soccorso, episodi 5 e 6: le anticipazioni

Nuovo appuntamento con Under Pressure - Pronto soccorso , in prima tv per l'Italia su Sky Atlantic. Tra Evandro e Carolina la situazione è tesa, molto tesa. Il pronto soccorso, però, non si ferma per i problemi personali di nessuno, infatti ecco arrivare nuovi pazienti con nuove storie più o meno tragiche. Dal marito malato di HIV che non ha detto niente alla moglie incinta all'autista di un van che sviene e perde il controllo del mezzo e causa un incidente che coinvolge moltissime persone, in ospedale non ci si annoia mai un momento. Non perdere il quinto e il sesto episodio, in onda mercoledì 17 ottobre alle 21.15

Under Pressure - Pronto soccorso, episodio 5 In pronto soccorso arriva una donna di nome Apolônia (Zezé Motta) che sostiene di essere stata punta da una zanzara. Peccato che la situazione sia decisamente più grave: i medici, infatti, scoprono che la donna ha un proiettile posizionato nel cuore, sicuramente un proiettile vagante che si trova lì da un bel po' di tempo. Riusciranno Evandro e i suoi a rimuovere il proiettile e a salvarle la vita? Un uomo di nome Maicon (Rafael Losso) porta sua moglie incinta in ospedale. La donna ha le doglie, non manca molto al parto. C'è però un problema non da poco: l'uomo ha il sospetto di aver contratto il virus dell'HIV da una precedente relazione, e pensa di averlo passato alla moglie, completamente ignara di tutto. Ciò che è peggio, però, è che il virus potrebbe essere arrivato fino al bambino non ancora nato... Carolina tenta di evitare Evandro in tutti i modi dopo quanto successo tra loro, e accetta l'invito a cena di un paziente. Amir, che continua ad avere due fidanzate, rischia di essere scoperto, ma, come al solito, la fortuna è dalla sua.

Under Pressure - Pronto soccorso, episodio 6

Un van è coinvolto in un incidente, e i passeggeri feriti vengono portati tutti al pronto soccorso. Per Evandro e la sua squadra è una situazione complicata. Carolina però ignora la chiamata: è fuori per un appuntamento. L'appuntamento non va proprio come sperato, e alla fine Carolina finsice comunque in ospedale. Tra le vittime dell'incidente c'è un uomo di mezza età che ha una relazione con un ragazzo molto più giovane, e che decide finalmente di dire tutta la verità alla moglie. Inutile dire che la moglie non la prende molto bene. Un altro ferito, un uomo anziano, ha invece ingerito dei gioielli rubati nel negozio in cui ha lavorato per decenni. Evandro e Rafael esaminano l'autista, che a quanto pare è svenuto mentre era alla guida. Qualcuno, però, è convinto che non si sia trattato di un semplice svenimento: forse l'uomo ha assunto qualche sostanza. Cos'è dunque successo veramente? La prima udienza per la morte della moglie di Evandro ha luogo, ma lui non riesce a presentarsi in tempo in tribunale.