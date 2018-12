Under Pressure - Pronto soccorso, episodi 3 e 4: le anticipazioni

Nuovo appuntamento con Under Pressure - Pronto soccorso , in prima tv per l'Italia su Sky Atlantic. La relazione tra Evandro e Carolina fa un passo avanti e due indietro: professionalmente i due sono un team vincente, ma fuori dall'ospedale la situazione è ben diversa, e non basta la passione a far funzionare le cose. In Pronto Soccorso, ogni giorno è frenetico e diverso dal precedente: dalla donna vittima di violenze domestiche al cane guida investito insieme al suo padrone, non c'è mai un attimo di tempo per tirare il fiato. Non perdere il terzo e il quarto episodio, in onda mercoledì 10 ottobre alle 21.15

Under Pressure - Pronto soccorso, episodio 3 Evandro e Carolina passano la notte insieme, ma il giorno dopo è tempo di tornare in trincea. In Pronto Soccorso arriva un ragazzo vittima di un incidente: le sue condizioni sono disperate. Per lui non c'è più niente da fare, così Evandro cerca di convincere sua madre ad acconsentire all'espianto degli organi. La donna, però, è contraria: come convincerla a cambiare idea? Un autista di taxi porta in ospedale una donna svenuta. Charles scopre che il suo nome è Keisha, e che viene dal Benin. E' evidente che la donna è vittima di qualche malintenzionato: come muoversi in una situazione così delicata?

Under Pressure - Pronto soccorso, episodio 4

Talita, una donna arrivata in Pronto Soccorso coperta di ferite e contusioni, sostiene di essere caduta dalle scale, ma Evandro capisce subito che è vittima di violenza domestica. Carolina vorrebbe denunciare il marito di Talita, ma non è così semplice. Romero e Astro, il suo cane guida, sono stati investiti da una macchina: il team dell'ospedale ammette l'uomo, ma il cane è costretto a restare fuori, da solo. Evandro e Amir, però, non hanno nessuna intenzione di lasciarlo soffrire: anche lui, d'altronde, è un paziente. La madre di Madalena rivela a Samuel che sporgerà denuncia nei confronti di Evandro per la morte della figlia, morte che, secondo lei, si sarebbe potuta evitare. Carolina e Evandro passano la notte a casa di lui, ma lì lei scopre qualcosa che la disturba profondamente, e se ne va furibonda.