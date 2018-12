Programmi TV stasera: da non perdere oggi, venerdì 5 ottobre

Serie TV in onda stasera sui canali Sky

Save me, ore 21.15 Sky Atlantic HD

Stagione 1, episodio 2 e 3. Prima Tv. Una serie thriller, produzione originale Sky, creata e interpretata da Lennie James, nei panni di Nelson “Nelly” Rowe, un uomo squattrinato alla ricerca della figlia Jody, scomparsa misteriosamente. “Save me” è su Sky Atlantic HD, canale 110, alle ore 21.15.

The Big Bang Theory, ore 20.10 Fox

A partire dalle 20.10 su Fox, gli episodi 7 e 8 della sesta stagione di “The Big Bang Theory”, “La condizione abitativa” e “La peculiarità del numero 43”. Sheldon si trova in difficoltà quando la sua ragazza Amy litiga col suo amico Wil Wheaton. Intanto, Bernadette è stufa di rimanere a casa della madre di Howard anche adesso che sono sposati. Leonard è geloso del nuovo compagno di studi di Penny, mentre Raj e Howard decidono di scoprire dove sparisce Sheldon ogni giorno alla stessa ora.

Romolo+Giuly - La guerra mondiale, ore 21.00 Fox

Continua la serie che racconta Roma nord vs Roma sud. Gli episodi di questa sera, il 5° e il 6°, sono “Amatriciana meccanica” e “Lost in Roma sud”. A partire dalle ore 21.00 su Fox.

Mike & Molly 2, ore 20.26 Premium Joi

A partire dalle 20.26, il 19° e 20° episodio di Mike & Molly 2, “Molly non mente”: L'atteggiamento di Molly non piace al prete che deve officiare le nozze e i due rimangono senza cappella per il giorno più importante della loro vita. In “Il vestito da sposa”, a tre settimane al matrimonio, Molly vuole a tutti i costi perdere tre chili per essere in forma per quel giorno.

Wrecked, ore 21.15 Premium Joi

Su Premium Joi, alle 21.15 gli episodi 3 e 4 della prima stagione di “Wrecked”, dal titolo “La valigia misteriosa” e “Le scorte comuni”. La serie racconta la storia di un gruppo di persone bloccate su un'isola, dopo che il loro aereo si è schiantato nell'oceano. Su Premium Joi a partire dalle ore 21.15.

Rizzoli & Isles, ore 21.00 Fox life

Basata sull'omonima serie di romanzi di Tess Gerritsen, “Rizzoli & Isles” è una serie tv con protagoniste Jane Rizzoli, detective della polizia di Boston e Maura Isles, brillante medico legale del Commonwealth del Massachussets. L’episodio di stasera è “Il ragazzo lupo”.

Ex Animo, ore 21.05 Fox Crime

Primo episodio della nuova serie crime “Ex Animo”, con Ioan Gruffudd, un carismatico e anarchico anatomopatologo che nasconde un segreto. Dopo aver lasciato il lavoro, Daniel Harrow è trascinato di nuovo al tavolo del coroner. Prima Tv su Fox Crime alle 21.05.

Speechless, ore 21.20 Fox Comedy

Nell’episodio “Buon San Valentino”, Maya tenta di fare un regalo di San Valentino a Jimmy, con un aiuto inaspettato. Nel frattempo Ray scopre di avere un'ammiratrice misteriosa, e JJ e Kenneth si cimentano in una sfida.

Quei cattivi ragazzi, ore 21.05 Crime Investigation

Terzo episodio della prima stagione di “Quei cattivi ragazzi”, dal titolo “La madrina dei narcos”. Ripercorriamo la storia di pericolosi gangster e leggende del crimine. Griselda Blanco “La madrina”, è sospettata di dozzine di omicidi durante il trasporto di cocaina dalla Colombia a New York, a Miami e al sud della California.

Game of silence, ore 20.23 Premium Stories

Nell’episodio di stasera, Jackson è ossessionato dai ricordi della sua infanzia. A distanza di più di vent'anni, non riesce ancora a rimuovere dalla sua mente le violenze e i soprusi subiti insieme ai suoi grandi amici dell’epoca. La serie è un adattamento statunitense delle serie televisiva turca “Suskunlar”.

Rise, ore 21.15 Premium Stories

Nell’episodio di “Rise” del 5 ottobre, in prima TV, il padre di Robbie lo mette in guardia nei confronti di Lilette, facendogli notare che la famiglia di Lilette è problematica e potrebbe essere un ostacolo alla sua carriera. Su Premium Stories alle 21.15.

Nikita 3, ore 20.25 Premium Action

Nel 5° episodio della terza stagione di “Nikita”, “Il filo della lama”, Markov, un ex agente della Divisione, viene eletto Presidente dell'Uzbekistan e Nikita organizza un piano con la sua squadra per catturarlo, nel corso di una sua visita negli Stati Uniti.

Blood Drive, ore 21.15 Premium Action

Nell’episodio della serie fantascientifica americana di stasera, Grace, Arthur e “Lo Scolaro” arrivano a Red River dove lo Sceriffo Leon pretende che Arthur lo aiuti a catturare dei ribelli che gli stanno dando del filo da torcere. “Blood Drive” è su Premium Action alle 21.15, V.M. 12 anni.

Fresh off the Boat, ore 20.30 Fox Comedy

Terza stagione della spassosa comedy che racconta la vita di una famiglia asiatica che vive ad Orlando, città senza un quartiere cinese. Gli episodi di stasera sono “Il giorno delle elezioni” e “Niente ringraziamento”.

Programmi TV di animazione su Sky

The Cleveland Show, ore 20.35 Fox Animation

Alle 20.35 su Fox Animation, il 14° episodio della seconda stagione di “The Cleveland Show”, sit-com animata spin-off de “I Griffin”. In questa puntata, Cleveland Brown scopre che non è sposato legalmente con Donna e che il suo amico Terry è gay.

I Simpson, ore 21.00 Fox Animation

Continuano le avventure della famiglia Simpson, con gli episodi della ventiquattresima stagione. “Cosa vogliono le donne amate”, “Pulpito Frizion”, “Whiskey business” e “Il favoloso Barter”. La serie è vincitrice di 32 Emmy Awards.

Teen Titans Go!, ore 21.10 Cartoon Network

La serie animata “Teen Titans Go!”, tratta dall’omonimo fumetto, continua su Cartoon Network a partire dalle 21.10 con gli episodi “Piccoli amici”, “Cercasi Silkie”, “Battute da nonno” e “Due piccoli supereroi”.

Vampirina, ore 21.00 Disney Junior

“Vampirina” è la storia di una bambina vampira di nome Vampirina Hauntley che, con la sua famiglia, si trasferisce dalla Transilvania alla Pennsylvania per l'apertura di un bed and breakfast. Stasera Disney Junior trasmetterà gli episodi “Il tè transilvano” e “Le ragazze spiritelle”.

Soy Luna, ore 20.35 Disney Channel

La serie tv argentina “Soy Luna” dedicata agli adolescenti torna anche questa sera su Disney Channel, alle ore 20.35. Nell’episodio “Equivoci del cuore”, Luna insiste perché Matteo continui a cantare, ma lui non ne vuole più parlare. Intanto, mentre inizia il Flash Open, Luna e Michel si avvicinano sempre più.

Ned - Scuola di sopravvivenza, ore 20.25 Teen Nick

Sit com molto popolare negli Stati Uniti, propone stasera gli episodi 7 e 8, “Disgustosi esperimenti di anatomia / I ragazzi di terza media” e “Sfide / Cattive abitudini”. A partire dalle ore 20.25 su Teen Nick.

Programmi in onda stasera sui canali Sky

E poi c’è Cattelan a teatro, ore 21.15 Sky Uno

Replica della puntata di martedì 2 ottobre. Torna lo show condotto da Alessandro Cattelan, con interviste a grandi ospiti nell’esclusiva location del Teatro Parenti di Milano. Gli ospiti di questa puntata sono Chiara Ferragni, Roberto Mancini ed Elisabetta Canalis. Alle 21.15 su Sky Uno

Yves Saint Laurent - Il principe della moda, ore 21.15 Sky Arte HD

Sky Arte dedica la prima serata alla moda, con “Yves Saint Laurent - Il principe della moda” in prima TV. Alla scoperta dei tesori dello stilista conservati negli archivi della Fondazione Pierre Bergé' - Yves Saint Laurent.

Il banco dei pugni, ore 20.35 Blaze

A partire dalle 20.35, su Blaze, canale 124, gli episodi 5 e 6 dell’ottava stagione di “Il banco dei pugni”, il reality show che segue il lavoro degli impiegati dell'American Jewelry and Loan, il più grande banco dei pegni di Detroit.

Sapori dal mondo, ore 20.30 lei

Stagione 1 Episodio 5 Los Angeles: crocevia di culture. In questa puntata, Karena e Kasey sono a Los Angeles, città nota per i food truck e per i locali dedicati ai vegani. Le due sorelle preparano inoltre un catering per 500 persone. “Sapori dal mondo” è alle ore 20.30 su lei, canale 138.

Chi veste la sposa - mamma contro suocera, ore 21.00 lei

In questo episodio di “Chi veste la sposa - mamma contro suocera” la protagonista è Alessandra Scoccimarro, alle prese con la mamma Margherita e la suocera Sabina. Chi troverà l’abito dei sogni per il grande giorno?

Supercar: macchine da sogno, ore 20.55 National Geographic

In “Supercar: macchine da sogno”, Afzal Kahn, noto designer d’auto e imprenditore londinese, con l’aiuto di Ralph e Ranen, trasforma bolidi unici in lussuosissime macchine dal look incredibile. Nella puntata in onda alle 20.55 su National Geographic Bentley GT: sfida fuori strada, Shane e Dan dovranno trasformare una lussuosa Bentley GT in un fuoristrada in grado di affrontare qualsiasi tipo di terreno.

Ti presento Giulio Cesare, ore 20.35 History

Nella puntata dal titolo Giulio Cesare: generale, dittatore e politico, Mary Beard è in missione per scoprire tutti i segreti del grande imperatore e analizzare la sua figura da un punto di vista completamente inedito.

Takeshi’s Castle, ore 21.00 Comedy Central

Continuano gli episodi del programma giapponese ideato dal regista e attore Takeshi Kitano, dove un gruppo di 100 concorrenti deve affrontare una serie di prove di resistenza. Le puntate sono commentate dal Trio Medusa, per una serata all’insegna del divertimento.

Gli animali più pericolosi, ore 21.00 Nat Geo Wild

Per “Gli animali più pericolosi” è la volta del Botswana. La trasmissione di Nat Geo Wild, ricca di adrenalina e suspense, entra nel mondo delle guerre tra animali, tra la sopravvivenza e il desiderio di potere.

Dr.ssa Susan: professione veterinaria, ore 21.00 Nat Geo People HD

Su Nat Geo People HD, alle ore 21.00, torna la dottoressa Susan con i suoi animali. In questo episodio, dal titolo “Un grande miglioramento”, la dottoressa e il suo staff si occupano di una capra nana che è in travaglio da 24 ore e di un particolare opossum che non riesce a mangiare.