Mondo Senza Fine: Ponti che uniscono, ponti che dividono

Continua la corsa delle repliche di Mondo Senza Fine , la miniserie tratta dall’omonimo romanzo di Ken Follett. Il crollo del ponte di Kingsbridge ha causato molti morti e ha sconvolto la vita degli abitanti, rimasti di fatto senza un collegamento diretto con l'altra sponda. Caris, che ha imparato molto da Mattie Wise, vorrebbe far costruire un luogo per poter curare a dovere i malati e i feriti, e chiede aiuto a Madre Cecelia. La religiosa è d'accordo con lei, ma Godwyn, ora Priore, ha intenzione di usare i fondi in un altro modo: per sé stesso. Merthin, che ha vinto la gara per la ricostruzione del ponte, si scontra con suo fratello Ralph, sempre più violento e irascibile. La pace tra Inghilterra e Francia sembra impossibile. Non perdere il terzo e il quarto episodio, in onda martedì 2 ottobre alle 21.15

Mondo Senza Fine, episodio 3 Prior (Priore) è il terzo episodio della miniserie Mondo Senza Fine. Il crollo del ponte di Kingsbridge fa molte vittime. Tra queste ci sono anche il padre di Gwenda, il Priore Anthony, e Mattie Wise. Si salva invece il Conte Roland, portato in salvo da Ralph e curato da Caris proprio con le tecniche imparate da Mattie. Caris cerca di convincere Madre Cecelia a costruire un ospedale, un luogo dove i malati e i feriti possano ricevere le cure necessarie. Roland sposa Lady Marjorie, ma il loro matrimonio è ben lontano dall'essere felice. Grazie alla morte del Priore Anthony, Godwyn può cominciare la sua scalata. Contro di lui c'è Sir Thomas Langley, che però, alla fine, deve farsi da parte. Merthin vince il contratto per la costruzione del nuovo ponte di Kingsbridge. Il Re riceve un "segno" divino che lo porta a convincersi di essere non solo il legittimo sovrano d'Inghilterra, ma anche di Francia.

Mondo Senza Fine, episodio 4

Check (Ispezione) è il quarto episodio della miniserie Mondo Senza Fine. Godwyn, finalmente in cima alla gerachia del priorato, stringe Kingsbridge in una morsa di rigide regole morali. Lo scontro tra il neo eletto Priore e Madre Cecelia è inevitabile: quando lui decide di spendere i fondi del villaggio per farsi costruire una casa tutta per sé, lei ribatte dicendo che i fondi servono per la costruzione dell'ospizio proposto da Caris. Godwyn si rende conto che bisogna eliminare alcuni oppositori alquanto fastidiosi, e non perde tempo: confisca il terreno dove avrebbe dovuto essere costruito l'ospizio, toglie a Merthin l'incarico di ricostruire il ponte, e addirittura accusa Caris di stregoneria. Per la ragazza c'è un unico modo per evitare di finire al rogo: farsi suora. Merthin ha un duro scontro con Ralph quando lui e i suoi uomini rubano della lana ad alcuni mercanti del villaggio. Ralph, arrogante e presuntuoso, non dà retta al fratello e continua a fare ciò che vuole trasgredendo la legge. Alla fine, però, viene imprigionato con l'accusa di stupro. Il Re va in guerra contro la Francia, ma il conflitto dura più a lungo del previsto, e molti soldati trovano la morte. Per rimpolpare le fila dell'esercito, il sovrano ordina che i prigionieri vengano mandati a combattere. E tra i prigionieri c'è anche Ralph...