I pilastri della Terra: un'ingombrante eredità

I pilastri della Terra, episodio 5 Legacy (Eredità) è il quinto episodio della miniserie I pilastri della Terra. La principessa Maude sembra finalmente essere in vantaggio: il suo esercito ha battuto quello di Re Stephen sul campo di battaglia, e adesso il sovrano è suo prigioniero. Suo fratello Gloucester, però, è stato catturato dal nemico, motivo per cui uno scambio di prigionieri riporta gli equilibri allo stato precedente. La guerra dunque procede. La vita di Philip è in pericolo, ma l'uomo si salva grazie all'arrivo inaspettato di suo fratello a Lincoln. Finalmente l'accesso alla cava viene concesso, dunque i lavori per la cattedrale di Kingsbridge possono andare avanti. Ma c'è di più: a Philip viene anche concesso di tenere un mercato nel priorato. Aliena suggerisce una sfida tra Kingsbridge e Shiring per la vendita della lana, ma i risultati della sfida, che sarebbe dovuta servire a stimolare il commercio locale, finisce molto male per lei. Jack e Alfred sono eternamente in competizione su tutto, e chiedono a Tom di scegliere o uno o l'altro. Il vero obiettivo di Waleran, ciò a cui ambisce veramente, viene finalmente a galla...

I pilastri della Terra, episodio 6

Witchcraft (Stregoneria) è il sesto episodio della miniserie I pilastri della Terra. La guerra giunge al termine, ma si conclude con la partenza di Maude per la Francia: Re Stephen è ancora il sovrano indiscusso. Ma per quanto? Richard torna a Kingsbridge dopo il colpo di William Hamleigh al mercato. Aliena ha persto tutto, e ora non può più supportare economicamente il fratello. Alfred coglie l'occasione per chiedere la mano di Aliena: ci penserà lui a supportare economicamente Richard. Al funerale del padre, poi, il giovane si offre cope nuovo Mastro Costruttore, e promette di costruire per la cattedrale uno splendido soffitto a volte interamente in pietra. 8 mesi è giunto il momento della benedizione della nuova cattedrale. Le cose, però, vanno male, molto male. Una vera e propria tragedia. Waleran e Philip sono seriamente preoccupati: che conseguenze ci saranno? Jack, che ha lasciato Kingsbridge dopo il funerale di Tom, è diretto in Francia, alla ricerca della famiglia di suo padre. Aliena parte per cercarlo.