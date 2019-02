The Pacific: l'inferno è a Peleliu

Continua la corsa di The Pacific , la miniserie che racconta il fronte Pacifico della Seconda Guerra Mondiale. Basilone, vero e proprio eroe in patria, è impegnato nel tour per la vendita di la vendita di titoli di stato per finanziare il conflitto, ma vorrebbe essere sul campo al fianco dei suoi commilitoni. Intanto, i marines sono nella sperduta isoletta di Peleliu. Molti di loro lì troveranno la morte, mentre altri ne usciranno vivi, ma non potranno mai dimenticare quell'inferno. Non perdere il quinto e il sesto episodio, in onda venerdì 7 settembre alle 21.15 su Sky Atlantic

The Pacific, episodio 5 Peleliu Landing è il quinto episodio della miniserie The Pacific. Il giovane, gentile e idealista Eugene Sledge passa dal campo di addestramento all'inospitale isola di Pavuvu, infestata da ratti e granchi. Lì viene rudemente accolto dal commilitone Merriel 'Snafu' Shelton, dell'unità specializzata in artiglieria pesante. Il morale degli uomini è a terra: speravano di fare un'altra pausa rigenerante in Australia, e invece dovranno restare fermi lì. Intanto, Basilone, ormai un celebrità in patria, conduce una vita da star di Hollywood, e non importa cosa desideri - tornare al fianco dei suoi commilitoni sul campo di battaglia -, deve andare avanti con campagna per la vendita di titoli di stato per finanziare il conflitto. La famiglia Basilone si prepara però a mandare al fronte un altro membro: George, il fratello minore di John. L'entusiasmo di Eugene ha vita breve: il ragazzo non vedeva l'ora di ritrovare l'amico Sidney Phillips, ma questi non ci pensa due volte, e alla prima occasione raccoglie le sue cose e se ne torna a casa. Leckie, tornato in forma, in compenso è contento che oltre a lui ci sia qualcun altro che ogni tanto prende in mano un libro. Lo sbarco a Peleliu, isola strategica per la sua vicinanza alle Filippine, mette a dura prova i marines, mandati a occupare la base aerea.

The Pacific, episodio 6

Peleliu Airfield è il sesto episodio della miniserie The Pacific. La battaglia a Peleliu infuria, ma durante il secondo giorno comincia a scarseggiare l'acqua, cosa che mette a dura prova gli uomini, visto il caldo insopportabile. L'artiglieria giapponese, posizionata sulle colline, bombarda i marines senza sosta, ma gli americani non hanno altra scelta: per raggiungere la base aerea devono per forza passare attraverso la pista d'atterraggio. Durante l'azione, Leckie viene ferito e viene portato via sulla nave più vicina. Sledge finalmente può dimostrare il suo valore. Intanto, negli U.S.A., Sid Phillips va a trovare i genitori di Eugene.