The Comedians: tenere alto il morale, sempre!

Nuovo appuntamento con Claudio Bisio e Frank Matano , i protagonisti di The Comedians . C'è un problema che ogni produzione si trova ad affrontare: il budget. Che, ovviamente, o proprio non c'è, oppure è sempre più basso di quanto lo si vorrebbe. I nostri (anti)eroi, però, non si lasciano scoraggiare: non perdere il settimo e l'ottavo episodio di The Comedians , in onda lunedì 20 agosto alle 23.15 , subito dopo i nuovi episodi della quinta stagione di Power

The Comedians, episodio 7

E' ormai a pieno ritmo la produzione del "Claudio & Frank Show", ma i ritmi di lavoro molto intensi e i soliti, inevitabili contrattempi cominciano a creare sconforto e malumori nella troupe. Come tenere alto il morale della ciurma? Semplice: facendo qualcosa di diverso, e cambiando, letteralmente, aria. L'idea di fare alcuni giorni di riprese in esterna, in montagna, riporta infatti il buonumore. C'è però un problema, anzi, c'è IL problema: il budget. Che, ovviamente, o proprio non c'è, oppure è sempre inferiore alla cifra di cui si era parlato inizialmente. Come aggirare dunque questo ostacolo non da poco? Il segreto sta nell'imparare a fare alcuni compromessi, a dare un colpo al cerchio e uno alla botte. I compromessi, però, spesso non sono altro che delle soluzioni temporanee, raffazionate, ma d'altronde si sa, quando si improvvisa bisogna essere pronti a tutto. Anche a grosse e non proprio piacevoli sorprese...

The Comedians, episodio 8

Il debutto del "Claudio & Frank Show" è sempre più vicino, ma Bisio e Matano hanno la netta sensazione che la rete non sia molto coinvolta. Niente promozione, nessuna campagna di lancio, neanche un misero post sui social network ufficiali: c'è puzza di fallimento e di chiusura nell'aria. D'altronde, se nessuno sa che il tuo show è in onda come puoi pretendere che qualcuno lo guardi?? La soluzione, però, è dietro l'angolo, ed è più semplice del previsto: un'ospitata in programma di punta. Quale? Che domande: "E poi c'è Cattelan", un'imperdibile vetrina di lancio. Le cose, però, ovviamente non andranno esattamente secondo i piani, ma ormai la cosa non ci stupisce: dove ci sono Claudio e Frank c'è il caos!