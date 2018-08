Power 5: seconde possibilità, stessi errori

Entra nel pieno la quinta stagione di Power . Mentre Ghost e Tasha affrontano il lutto come possono, Angela comincia a muoversi contro un pericoloso cartello, e Kanan si associa con un alleato decisamente inaspettato. L'appuntamento con il terzo e il quarto episodio di Power 5 è per lunedì 20 agosto alle 21.15

Power 5, episodio 3 Are We on the Same Team? (Giochiamo per la stessa squadra?) è il terzo episodio della quinta stagione di Power. Ghost e Tasha affrontano il lutto come possono, ma tra loro è uno scontro continuo. Angela porta avanti le indagini contro il cartello Jimenez: l'obiettivo è ovviamente quello di sconfiggere l'organizzazione, ma questa nuova battaglia non è esente da rischi. Intanto, Kanan si lancia contro l'organizzazione di Dre: scontro in vista. Tommy si apre con LaKeisha e le parla della sua relazione con Teresi, relazione che, a quanto pare, sta complicando le cose e che potrebbe mettere in pericolo la vita di numerose persone...

Power 5, episodio 4

Second Chances (Seconde possibilità) è il quarto episodio della quinta stagione di Power. Il ritorno di James riporta a galla tensioni sopite, con tutte le conseguenze del caso. Ghost mette in guardia Tommy riguardo la sua relazione con Teresi, ma, allo stesso tempo, mette in piedi un piano insieme a Kanan per sbarazzarsi della nuova famiglia di Tommy. Angela è a tanto così dal fermare per sempre il cartello Jimenez, ma qualcosa non va come sarebbe dovuto andare. Kanan si avvicina a un alleato decisamente inaspettato: la bilancia degli equilibri del potere oscilla pericolosamente.