Damages 2: (non) puoi fidarti di me

Ultimo appuntamento con la seconda stagione di Damages . Mentre Patty rischia tutto nella causa contro la UNR, Ellen arriva a tanto così dall'agognata vendetta, ma, ovviamente, niente andrà come previsto. Non perdere il tredicesimo episodio, il finale di stagione, in onda venerdì 17 agosto alle 23.15, subito dopo Casa Saddam

Damages 2, episodio 13, finale di stagione

Trust Me (Fidati di me) è il tredicesimo episodio della seconda stagione di Damages. Il nuovo avvocato di Kendrick, David Betancourt, è un osso duro, e Patty, per poter avere qualche chance, sceglie di "sacrificare" Ellen, mandandola a parlare con il giudice a cui è stato affidato il caso. Se tutto andrà come previsto, sarà infatti Miss Parsons a finire dietro le sbarre, mentre Patty, come al solito, cadrà in piedi. Ci sono però troppi "se" in gioco.

Wes, innamorato di Ellen, fa di tutto per proteggerla e salvarle la vita, anche andare contro le persone per cui lavora e mettere in pericolo la sua stessa incolumità. Ellen, intanto, sente che è sempre più vicina a incastrare Patty. La vendetta sarà anche un piatto che va consumato freddo, ma anche tiepido non è poi così male, e lei non vede l'ora di assaporare il primo boccone.

La sopravvivenza prima di tutto, però. Quando Ellen e Patty si incontrano in una stanza d'albergo per discutere le prossime mosse riguardo il caso UNR, la situazione precipita, ma è proprio vero che le cose non sono (quasi) mai ciò che sembrano, e, alla fine, Ellen viene salvata proprio da Patty, che manda Tom ad aiutarla in un momento assai critico.

Nel futuro, un mese dopo, Ellen fa visita alla tomba di David e gli dice di aver accettato una nuova proposta di lavoro. Ci sono tanti, troppi diavoli con cui stringere patti, e, alla fine, tutti si assomigliano, dunque perché farsi spaventare dalla novità?