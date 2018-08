Casa Saddam, il terzo e il quarto episodio

Secondo e ultimo appuntamento con Casa Saddam , la miniserie in 4 parti che racconta la storia dell'ascesa e della caduta del dittatore iracheno Saddam Hussein e della sua famiglia. Non perdere il terzo e il quarto episodio, in onda venerdì 17 agosto alle 21.15 su Sky Atlantic

Casa Saddam, episodio 3 Maggio del 1995. L'Iraq è paralizzato dalle sanzioni imposte dall'ONU a causa della scelta di non concedere la possibilità di ispezionare il Paese alla ricerca di determinate tipologie di armi. Quando finalmente agli ispettori viene concesso di entrare nel Paese, ha inizio un gioco del gatto col topo. A capo di questa strategia c'è Qusay, ora al potere al posto di Hussein, ma si tratta di una mossa che manda su tutte le furie Hussein Kamal. Intanto, si avvicina il giorno della celebrazione della vittoria sull'Iran. Un preoccupato Saddam attraversa il confine insieme al fratello e chiede asilo diplomatico in Giordania. Lì, il dittatore incontra ufficiali delle Nazioni Unite e della CIA. Il suo obiettivo? Fornire informazioni sulle armi segrete irachene, e, allo stesso tempo, rivendicare la sua leadership in Iraq. E' arrivato il momento di pianificare il suo ritorno a casa...e di riprendersi ciò che gli appartiene.

Casa Saddam, episodio 4

Marzo del 2003. Mentre il Presidente Bush dichiara che "il giorno della liberazione è vicino", Saddam manda la maggior parte della sua famiglia in Syria. In Iraq restano soltanto Uday, Qusay e Mustapha. Per la sua stessa sicurezza, Saddam lascia la Capitale e si nasconde nei pressi di Tikrit, lungo le sponde del fiume Tigri, dove ha trascorso la sua infanzia. Le forze della coalizione irrompono a Baghdad e conquistano il territorio, ma Saddam non si sposta dal suo nascondiglio. Manda però dei messaggi che vengono trasmessi via radio. Uday, Qusay e Mustapha si nascondo a casa di un parente, ma la loro posizione viene comunicata agli americani in poco tempo. Saddam sente il cerchio si sta inesorabilmente stringendo.