The Comedians, episodi 5 e 6: l'importanza di fare bella figura

Continuano le (dis)avventure di Claudio Bisio e Frank Matano , alle prese con la produzione del "Claudio & Frank Show". Tra un'imperdibile occasione promozionale e la visita di potenziali investitori stranieri, non perdere il quinto e il sesto episodio di The Comedians , in onda lunedì 13 agosto alle 23.15 , subito dopo i primi due episodi della quinta stagione di Power

The Comedians, episodio 5

Proseguono le prove del Claudio & Frank Show, e per Bisio e Matano ecco arrivare un'occasione veramente imperdibile per promuovere il frutto del loro duro lavoro. I due comici, infatti, vengono invitati alla cerimonia di premiazione dei David di Donatello, e da quel palco potranno lanciare lo show come si deve. Ogni cosa, dunque, dovrà funzionare alla perfezione. Ovviamente, però, non mancheranno gli imprevisti. Addirittura, per una serie di maledetti contrattempi, Claudio e Frank rischiano di non riuscire neanche ad arrivare a essere presenti sul red carpet: riusciranno i nostri eroi a portare a casa il risultato nonostante il destino remi "chiaramente" contro di loro?

The Comedians, episodio 6

È una giornata speciale sul set del Claudio & Frank Show: in visita, infatti, è arrivata una delegazione inglese di potenziali investitori. Convincerli a investire nello spettacolo sarebbe un bel colpo da mettere a segno, perché significherebbe un notevole aumento del budget, e si sa, the bigger (the budget), the better! Intanto, ecco arrivare anche il compleanno di Claudio. Bisio non ha nessuna intenzione di festeggiare, ma Matano non intende accettare un no come risposta, e scommette di riuscire a farlo ridere e divertire. Bisogna rendere quel giorno nuovamente speciale, e Frank ci riuscirà, costi quel che costi!