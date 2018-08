I Kennedy - La storia continua: su Sky Atlantic il 14 e il 21 agosto

Va in onda su Sky Atlantic I Kennedy - La storia continua , la miniserie in 4 parti sequel della miniserie I Kennedy . Al centro del racconto c'è il personaggio di Jackie (Katie Holmes), ormai ex Kennedy, che nel 1968 sposa l'armatore greco Aristotele Onassis (Alexander Siddig), e da quel momento è conosciuta come Jackie O.. C'è poi ovviamente Ted Kennedy (Matthew Perry), fratello minore di JFK e di Robert, che deve decidere se mettersi in campo e seguire le orme dei suoi defunti predecessori. L'appuntamento con i primi due episodi è per martedì 14 agosto alle 21.15

I Kennedy - La storia continua, episodio 1

Dopo l'assassinio di Bobby, l'intera famiglia Kennedy è nuovamente in lutto. L'incubo si è ripetuto. Ted (Matthew Perry), fratello minore di JFK e Robert, vive un momento difficile: portare avanti il lavoro fatto finora dai suoi defunti predecessori, o cambiare completamente carriera? A sganciare l'ennesima bomba è Jackie (Katie Holmes), che presenta alla famiglia il suo fidanzato, l'armatore greco Aristotele Onassis (Alexander Siddig): come la prenderanno i familiari di Jack? Anche quello che è passato alla Storia come l'incidente di Chappaquiddick (18 luglio 1969) si abbatte sui Kennedy: per Ted la corsa è già finita, oppure ha ancora qualche possibilità di arrivare prima o poi alla Casa Bianca?

I Kennedy - La storia continua, episodio 2

Dopo l'incidente di Chappaquiddick (che causò la morte della ventottenne Mary Jo Kopechne, rimasta intrappolata nella macchina), Ted va nel panico più totale: perché non ha chiamato subito la polizia?? Jackie, intanto, si è sposata, e si gode una fantastica luna di miele in Grecia. Quando però viene a sapere dell'incidente di Ted, torna immediatamente negli Stati Uniti, nonostante Aristotele non sia d'accordo. L'ex assistente e consigliere di JFK si occupa personalmente di quanto accaduto: bisogna intervenire subito per fare in modo che l'immagine di Ted non venga irrimediabilmente compromessa.