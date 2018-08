The Comedians, episodi 3 e 4: sorprese sorprendentemente sorprendenti

Nuovo appuntamento con Claudio Bisio e Frank Matano, i protagonisti di The Comedians , adattamento italiano targato Sky dell'omonima comedy americana del 2015. I nostri "eroi" iniziano a lavorare alla creazione del Claudio & Frank Show, e ovviamente non sarà una passeggiata. Tra giornalisti alla ricerca dello scoop e rivalità interne, non perdere il terzo e il quarto episodio, in onda lunedì 6 agosto alle 22.15 , subito dopo il finale di Patrick Melrose

The Comedians, episodio 3

Dopo un inizio "un po' così", per Claudio e Frank è finalmente arrivato il momento di passare all'azione: che abbiano inizio le prove in studio! Frank, però, sembra distratto: che c'entri forse il fatto di essere stato chiamato a interpretare un importante ruolo nel nuovo film di Paolo Sorrentino? Proprio adesso?? Anche Claudio, però, ha le sue gatte da pelare. Gatta, al singolare, per la precisione. Non si tratta ovviamente di un vero felino, ma di un'agguerrita e curiosissima giornalista di un noto e prestigioso settimanale di style, living, moda, spettacolo, culture, etcetcetc a cui è stato affidato il compito di tracciare un profilo di Mr. Bisio, che sarà sulla copertina del prossimo numero.



The Comedians, episodio 4

Le prove del Claudio & Frank Show proseguono alla grande...o almeno, così pensano i due diretti interessati! Ovviamente c'è sempre qualcuno che deve avere qualcosa da ridire, e in questo caso si tratta di qualcuno della produzione... E' una questione di fiducia, Claudio e Frank devono dimostrare di essere in grado di portare a casa risultati concreti, e per fare in modo che tutto funzioni c'è bisogno di un piano. E l'unico piano che riescono a farsi venire in mente i nostri è soffiare un importante ospite ad Alessandro Cattelan e assicurarselo per il loro show. L’ospite prescelto, però, sarà del tutto inaspettato.