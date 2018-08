Damages 2: scheletri (non solo) nell'armadio

Continuano le repliche della seconda stagione di Damages su Sky Atlantic. Mentre Patty dichiara guerra all'FBI, che ritiene responsabile per la morte di Zio Pete, Ellen si sente sempre più sotto pressione, e abbassa la guardia. Non perdere il nono e il decimo episodio, in onda venerdì 3 agosto alle 23.15, subito dopo il finale di Band of Brothers - Fratelli al fronte

Damages 2, episodio 9 You Got Your Prom Date Pregnant (La guerra di Patty) è il nono episodio della seconda stagione di Damages. Con Zio Pete definitivamente fuori dai giochi, Patty è costretta a dire a Tom la verità: l'FBI sta investigando su di lei. A quel punto Tom parla con sua sorella, che ha accesso ai documenti del Dipartimento di Giustizia, per scoprire su cosa i federali stanno indagando esattamente. Sorpresa: a quanto pare non c'è nessuna indagine in corso... Patty, che non ha intenzione di farsi intimidire o di farsi condizionare, decide di giocare a carte scoperte e dichiara guerra al Bureau: la morte di Zio Pete pesa su di loro, e la pagheranno cara. Wes invita a cena Katie, ed Ellen sembra non avere nulla in contrario: sarà veramente così? Con un salto avanti di ben due mesi, scopriamo dove Ellen ha preso la pistola che possiede. E scopriamo anche che Patty ha avuto un litigio furibondo con qualcuno.

Damages 2, episodio 10

Uh Oh, Out Come the Skeletons (La cena) è il decimo episodio della seconda stagione di Damages. Il marito di Patty è ancora tra i candidati per la posizione di Segretario all'Energia, ma ciò potrebbe creare un conflitto d'interessi di dimensioni notevoli. Ellen, sotto pressione da troppo tempo, ha bisogno di sfogarsi con qualcuno, e questo qualcuno è Wes, al quale racconta della sua "collaborazione" con l'FBI. Claire Maddox, l'avvocato di Walter Kendrick, si rende conto che il suo assistito non le ha raccontato proprio tutta la verità quando Daniel Purcell le confessa di aver falsificato i risultati di un test proprio su richiesta di Kendrick. A casa Hewes, Patty e suo marito finalmente stanno per conoscere la fidanzata del loro figlio diciottenne, Michael. L'identità della ragazza sarà un vera sopresa, peraltro non proprio piacevole!