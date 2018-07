The Comedians, il Claudio & Frank Show su Sky Atlantic dal 30 luglio

Il Claudio & Frank Show arriva su Sky Atlantic. In realtà ad arrivare sul canale 110 è The Comedians , la serie ispirata all'omonima comedy americana con Billy Crystal e Josh Gad, in onda da lunedì 30 luglio alle 22.15 , subito dopo Patrick Melrose . Protagonisti indiscussi sono Claudio Bisio e Frank Matano , che ci terranno compagnia per cinque settimane: continua a leggere e scopri di più

Una coppia comica irresistibile, che ci terrà compagnia per cinque settimane il lunedì sera alle 22.15: loro sono Claudio Bisio e Frank Matano, e la serie si chiama The Comedians. Se il nome non vi suona nuovo, è perché The Comedians è l'adattamento italiano dell'omonima comedy statunitense del 2015 con Billy Crystal e Josh Gad, che, a sua volta, è l'adattamento americano della serie svedese Ulveson And Herngren. Perché ogni paese ha il suo stile comico, e, soprattutto, i suoi comici.

The Comedians racconta il dietro le quinte del "Claudio & Frank Show", uno spettacolo comico fittizio con protagonisti, ovviamente, Claudio Bisio e Frank Matano. In realtà Claudio voleva avere il palco tutto per sé, ma Sky, indicata col famigerato nome "La Rete", gli chiede in modo molto persuasivo - cioè lo obbliga - a lavorare con Frank. Che è suo grande amico, ma che è molto, molto, molto, MOLTO diverso da lui!

Riusciranno dunque i nostri "eroi" a trovare il giusto equilibrio? Ogni episodio di The Comedians (in totale sono 10) segue le varie fasi di creazione dello show: l'ideazione, i casting, le interminabili riunioni di produzione, le prove, e via fino al debutto. Imprevisti e situazioni improbabili saranno ovviamente all'ordine del giorno, e non mancheranno le comparsate di volti famosi, tra cui lo chef Carlo Cracco, Fabio Caressa, Diletta Leotta, Guido Meda, Alessandro Cattelan, Bobo Vieri, e altri ancora.

Oltre a Bisio e Matano, che interpretano sé stessi, nel cast troviamo Susy Laude (la producer Lucia, sempre sotto pressione), Pietro Ragusa (il capo autore Stefano), Maurizio Lombardi (il dottor Martini, il terribile direttore di produzione della Rete), Valentina Pegorer (Virginia, la stagista), e Francesca Agostini (Ippolita, la figlia di Claudio).

The Comedians, episodio 1-2

Claudio, in procinto di esordire con il suo tanto desiderato one-man show, scopre che Sky ha deciso di affiancargli l’amico Frank Matano per un two-men show (il Claudio & Frank Show). Deluso ma deciso a non ferire i sentimenti dell’amico, Claudio prova invano a dissuadere Frank, scontrandosi contro il suo entusiasmo e le sue idee. Una volta superate le controversie iniziali, i due devono però affrontare un grosso problema…