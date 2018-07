I Kennedy: sentenze che cambiano la vita

Continua la corsa della miniserie dedicata alla famiglia "politica" americana più chiacchierata del XX secolo, i Kennedy. Mentre Jack e Jackie sentono sempre di più il peso dei loro ruoli, Joe ha un grave problema di salute in un momento molto delicato. Intanto la Guerra Fredda infuria. L'appuntamento con il quinto e il sesto episodio dei I Kennedy è per martedì 31 luglio alle 21.15

I Kennedy, episodio 5 I terribili dolori alla schiena di Jack lo rendono dipendente dalle anfetamine del Dr. Max Jacobson, ma JFK non è l'unico ad avere bisogno di un "aiutino" per andare avanti: anche Jackie comincia ad assumere la sostanza. Non va meglio al patriarca di famiglia, Joe, che è colpito da un ictus che lo lascia in pessime condizioni, fisiche e, soprattutto, mentali. La tragedia fa riaffiorare angoscianti ricordi, tra cui quello di Rosemary, figlia problematica di Joe e Rose, vittima di un intervento di lobotomia finito male. Jack, intanto, porta avanti la sua lotta per l'eguaglianza, e nel 1961 è costretto a chiedere aiuto al suo vice, Lyndon B. Johnson, per tenere a bada la delegazione del Congresso degli stati del sud. La questione della segregazione è molto sentita da ambo le parti in causa, e c'è una piccola crisi quando James Meredith decide di iscriversi alla University of Mississipi, finora frequentata solo ed esclusivamente da studenti bianchi. A gettare benzina sul fuoco ci pensano il Governatore Ross R. Barnett e il Ku Kux Klan, e per il Presidente non c'è altro da fare se non chiedere aiuto alla National Guard, cosa che porterà ai disordini del 1962.

I Kennedy, episodio 6

La notizia che i sovietici stanno posizionando dei missili nucleari sul territorio cubano, dunque in un raggio d'azione che comprende tutta la costa est degli Stati Uniti d'America, la situazione si fa molto tesa, e dalla Guerra Fredda si rischia di passare a una guerra vera e propria, con tutte le spiacevoli conseguenze che ciò comporta. Su consiglio di Bobby, Jack sceglie la strada della diplomazia e decide di fidarsi di Nikita Khrushchev e del suo buonsenso. Intanto, Jackie è riuscita a superare la sua dipendenza da anfetamine ed è volata in Virginia insieme ai bambini. Il motivo di questa fuga non è mistero: suo marito la sta tradendo di nuovo. Mrs. Kennedy però tornerà a casa per dare tutto il suo sostegno in un momento di crisi come questo: le apparenze prima di tutto.