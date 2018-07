Damages 2: puoi fidarti solo della famiglia (forse)

Nuovo appuntamento con la seconda stagione di Damages , la serie legal thriller con protagoniste Glenn Close nei panni della diabolica Patty Hewes e Rose Byrne nei panni della sua "allieva" Ellen Parsons. Che legame c'è tra Zio Pete e Patty? Perché lui le è così fedele? Soprattutto: cosa c'entra con la morte di David e l'aggressione a Ellen? Non perdere il settimo e l'ottavo episodio, in onda venerdì 27 luglio alle 23.15, subito dopo Band of Brothers - Fratelli al fronte

Damages 2, episodio 7 New York Sucks (Attacco congiunto) è il settimo episodio della seconda stagione di Damages. Ellen spera di riuscire a fare giustizia e a vendicare la morte di David, ma le sue speranze crollano quando il poliziotto riconosciuto da Katie viene trovato morto. La notizia che Arthur Frobisher sarà uno dei loro clienti nella causa contro la Ultima National Resources la lascia però di sasso: com'è possibile che Patty abbia accettato? Ellen comunque non ha intenzione di tirarsi indietro, né per quanto riguarda la sua collaborazione con l'FBI, né per quanto riguarda il suo lavoro. E una sera, dopo aver fatto tardi in ufficio, vede uscire Zio Pete dal suo ufficio: cosa ci faceva lì? L'FBI è interessato all'uomo e ai suoi spostamenti: Pete è infatti il vero zio di Patty, e ha anche una fedina penale piena di piccoli crimini, anche se nessuno è riconducile al momento in cui iniziò a lavorare per la nipote, circa 20 anni fa. Gli agenti gli offrono due opzioni: collaborare con loro e fornire informazioni da usare contro Patty, oppure andare in prigione e lasciare da sola la moglie, malata terminale. Cosa sceglierà Zio Pete? Tradirà la nipote, o le rimarrà fedele?



Damages 2, episodio 8

They Had to Tweeze That Out of My Kidney (Addio, Pete) è l'ottavo episodio della seconda stagione di Damages. Con l'amato e fidatissimo Zio Pete fuori dai giochi, Patty è in difficoltà. L'FBI vuole andare avanti a torchiare l'uomo, ma Pete riceve una visita inaspettata: Patrick, l'uomo ingaggiato da lui stesso per uccidere Ellen. Anche Arthur Frobisher si trova sotto pressione da qualcuno che ha paura che la sua nuova vicinanza a Patty possa rappresentare un problema. Nel futuro, tre mesi più in là, vediamo la moglie di Zio Pete consegnare qualcosa a Ellen: di cosa si tratta? E perché?