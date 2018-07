Band of Brothers - Fratelli al fronte: oltre il limite umano

Continua la corsa della Compagnia Easy, il gruppo di soldati statunitensi al centro delle vicende di Band of Brothers - Fratelli al fronte , la miniserie targata HBO del 2001 prodotta da Steven Spielberg e Tom Hanks. Nelle Ardenne la battaglia infuria: i tedeschi non hanno nessuna intenzione di mollare, ma neanche gli americani e i ribelli locali. Arriviamo poi a Haguenau, sul Reno, nel febbraio del 1945. Non perdere il settimo e l'ottavo episodio, in onda venerdì 27 luglio alle 21.15 su Sky Atlantic - Tutto su Band of Brothers - Fratelli al fronte

Band of Brothers - Fratelli al fronte, episodio 7 The Breaking Point (Punto di rottura) è il settimo episodio di Band of Brothers - Fratelli al fronte. La Compagnia Easy è ancora dislocata nei boschi delle Ardenne, ma i tedeschi sono ormai in ritirata. Il morale degli uomini, però, è al minimo: hanno freddo, sono affamati, e passano il tempo rintanati nelle loro trincee in attesa dell'ordine di attacco alla città di Foy, dove è asserragliato il nemico. E si tratta di un nemico armato di artiglieria pesante, dunque ancora molto pericoloso. Bill Guarnere e Joe Toye, oltre a molti altri membri della Compagnia Easy, sono feriti, e le perdite sono numerose. Il Tenente Buck Compton, grande amico dei due, rimane molto colpito, e fa fatica a riprendersi. Al momento dell'attacco, gli uomini sono guidati dall'inesperto Tenente Dike, che fa una scelta sbagliata dopo l'altra, mettendo i soldati in pericolo in più di un'occasione. Il Capitano Winters è costretto a osservare da lontano: vorrebbe andare in prima linea in aiuto di quei ragazzi, ma non può. Può però ordinare al Tenente Speirs, decisamente più preparato, di prendere il comando.

Band of Brothers - Fratelli al fronte, episodio 8

The Last Patrol (Missione maledetta) è l'ottavo episodio di Band of Brothers - Fratelli al fronte. Febbraio del 1945: gli uomini della Compagnia Easy sono allo stremo delle forze. Gli americani sono arrivati ad Haguenau, in Francia, sul Reno, vicinissimi al confine con la Germania. Il soldato scelto David Webster, ferito durante una precedente operazione, torna in servizio, ma, dopo essere stato escluso da una battaglia cruciale come quella di Bastogne, si sente un estraneo, messo da parte. La Compagnia Easy ha un nuovo ufficiale, il Tenente Henry Jones, un neolaureato senza nessuna esperienza sul campo. La guerra volge però chiaramente verso la fine, e i soldati cominciano ad avere speranza: forse ce la faranno, forse riusciranno a tornare a casa. Quando il Colonnello Sink ordina un raid al di là del fiume per catturare dei prigionieri da interrogare, gli uomini non sono propriamente entusiasti, ma obbediscono, anche se controvoglia. Durante l'operazione c'è purtroppo una vittima, motivo per cui, quando il Colonnello ordina un secondo raid, Winters si mette in mezzo e cerca di gestire la situazione per non mettere ulteriormente in pericolo i suoi ragazzi.