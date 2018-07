The Generi: gli ultimi due episodi su Sky Atlantic il 23 luglio

Ultimo appuntamento con Gianfelice Spagnagatti e con The Generi , la divertente e surreale serie tv creata da Maccio Capatonda. Nel gran finale, Gianfelice si scontrerà contro...sé stesso! Ma com'è possibile? Non perdere gli ultimi due episodi, il settimo e l'ottavo, in onda lunedì 23 luglio alle 22.15, subito dopo il terzo episodio di Patrick Melrose - Tutti i video di The Generi

The Generi, episodio 7: NOIR In un noir dai toni retrò, Gianfelice è il Detective privato Eddie Giacchetta. Verrà ingaggiato da Luciana, la sua vicina di casa, che avrà bisogno di ritrovare suo marito: il giornalista Gianfelice Spagnagatti. Giacchetta sarà quindi sulle sue stesse tracce, distorte dall’ambientazione del film, e scoprirà che il suo alter ego si trova in una situazione piuttosto “scomoda”.

The Generi, episodio 8: LA RESA DEI CONTI

Giacchetta e Gianfelice, due facce della stessa identica medaglia, si troveranno protagonisti di una lotta all’ultimo sangue per poter tornare alla realtà. Da una parte il Gianfelice buono, perfetto, benvoluto da tutti e pienamente realizzato dal punto di vista lavorativo. Dall’altra parte un Gianfelice per la prima volta in veste di antagonista, che farà di tutto per uccidere la parte migliore di sé. Gianfelice sarà il cattivo di sé stesso… o forse è sempre stato così e l’ha capito solo ora?