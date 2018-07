Damages 2: il "divertimento" è assicurato

Continuano le repliche della seconda stagione di Damages su Sky Atlantic. Patty viene umiliata pubblicamente, e a quel punto non può fare altro che dichiarare guerra alla Ultima National Resources e al suo CEO, Walter Kendrick. Kendrick, però, riceve aiuto da un alleato inaspettato: Arthur Frobisher. Ellen fa delle scoperte sconvolgenti riguardo la morte di David...ma c'è qualcuno che la sta pedinando... Non perdere il quinto e il sesto episodio, in onda venerdì 20 luglio alle 23.15, subito dopo Band of Brothers - Fratelli al fronte

Damages 2, episodio 5 Dopo essere stata umiliata pubblicamente in tribunale a causa della decisione di Daniel Purcell di ritrattare la sua testimonianza, Patty decide di dichiarare guerra alla Ultima National Resources e al suo amministratore delegato, Walter Kendrick. E la dichiarazione di ostilità è il tentativo di bloccare la fusione della UNR con un'altra società. Qualcosa, però, va storto, e gli agenti dell'FBI a cui viene sottoposta la questione decidono di non procedere nonostante abbiano sotto gli occhi delle prove schiaccianti che è in atto qualcosa di illegale. Intanto, Ellen riceve un invito a cena a casa della sua nemica, e la cosa la rende piuttosto nervosa, considerando quanto successo neanche troppo tempo fa. Ellen vorrebbe rifiutare, ma viene spinta a partecipare dall'FBI. Zio Pete, braccio destro di Patty, è convinto che Ellen rapprensenti una bomba a orologeria: quella ragazza sarà la disfatta di Patty, ne è certo. Qualcuno sta seguendo Ellen: di chi si tratta? E perché? Chi ha cercato di ucciderla? Grazie a un salto nel futuro, vediamo Ellen incontrarsi con Wes...

Damages 2, episodio 6

Patty picchia duro contro il CEO della Ultima National Resources, Walter Kendrick, e in diretta tv lo accusa pubblicamente non solo di essere responsabile dell'inquinamento in West Virginia, causato da una miniera di carbone di proprietà della società, ma anche di essere il mandante dell'omicidio della moglie di Purcell. L'obiettivo di Patty è quello di screditare così tanto la UNR da far cadere in picchiata il valore delle sue azioni, in modo da poter poi convincere gli azionisti a intentare causa. Kendrick e il suo avvocato, la combattiva Claire Maddox, a quel punto intentano una causa per diffamazione da svariati milioni di dollari: 200, per la precisione. In aiuto del del CEO della UNR arriva Arthur Frobisher: lui conosce PAtty Hewes e i suoi metodi, e lo aiuterà a sconfiggerla. Ellen scopre qualcosa di sconvolgente riguardo l'assassino di David. E a metterle sotto il naso inconsapevolmente delle informazioni preziose è proprio Katie, la sorella di David. E' lei, infatti, a riconoscere l'uomo che sta pedinando Ellen, un uomo in uniforme da poliziotto... Ellen si rivolge all'FBI e chiede aiuto, ma gli agenti decidono di non intervernire. A Ellen non rimane altro da fare che chiedere aiuto proprio a Patty, ma come fidarsi di lei?