Band of Brothers - Fratelli al fronte: verso l'inferno di Bastogne

Band of Brothers - Fratelli al fronte, episodio 5 Crossroads (Punto cruciale) è il quinto episodio di Band of Brothers - Fratelli al fronte. Il Capitano Winters guida la Compagnia Easy durante un attacco contro quella che, inizialmente, sembra essere una postazione di mitragliatrice. Peccato che in realtà si tratti di ben due compagnie delle SS, e peccato che il nemico abbia accesso anche all'artiglieria pesante. In realtà Winters e i suoi uomini hanno la meglio, ma da ambo le parti ci sono state ingenti perdite umane. Il Capitano viene promosso a XO, ufficiale esecutivo, del Secondo Battaglione, dunque deve dire addio alla Compagnia Easy, che passa nelle mani del Tenente Moose Heyliger. Dopo il disastro dell'Operazione Market Garden, la Compagnia Easy viene mandata ad assistere un gruppo di paracadutisti britannici rimasti intrappolati oltre le linee nemiche. Il Natale del 1944 è ormai vicino, ma c'è poco da festeggiare per i soldati americani: tutti i loro permessi sono infatti stati annullati, e dovranno dirigersi al più presto verso la cittadina di Bastogne per respingere l'attacco tedesco. Ora la Compagnia Easy è guidata dal Tenente Norman Dike, ed è un problema: gli uomini non lo rispettano.

Band of Brothers - Fratelli al fronte, episodio 6

Bastogne è il sesto episodio di Band of Brothers - Fratelli al fronte. La Compagnia Easy si trova a passare il Natale del 1944, un Natale particolarmente gelido, nei pressi della cittadina di Bastogne. Il compito degli uomini è durissimo, ma fondamentale: devono tenere la linea contro gli attacchi aerei e di terra delle forze tedesche. Purtroppo, però, i soldati della Compagnia non hanno vestiti invernali adeguati al rigido clima di fine anno. Inoltre, le razioni sono limitate, e cominciano a scarseggiare anche le munizioni. Per Eugene Roe, medico, il problema peggiore è che mancano le scorte necessarie per trattare i soldati feriti: bende, penicillina, manca ogni cosa. Eugene va alla ricerca di antibiotici e garze, ma non è abbastanza. Riesce a farsi dare qualcosa da un'infermiera belga, Renee, ma ci sono sempre più feriti da gestire: la situazione è veramente critica. E i tedeschi sembrano non avere nessuna intenzione di arrendersi. Gli uomini della Compagnia Easy sono allo sbando: a differenza di Winters, guida morale oltre che pratica, il Tenente Dike non riesce a connettere con i suoi uomini, e passa quasi tutto il suo tempo rintanato nella sua trincea. L'Assedio di Bastogne fu il combattimento più importante combattuto dalle forze americane contro l'esercito nazista durante l'offensiva delle Ardenne.