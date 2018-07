I Kennedy, la miniserie su Sky Atlantic dal 17 luglio

Arriva su Sky Atlantic I Kennedy , la miniserie in 8 parti che mette in scena i trionfi e le tragedie della più famosa famiglia di politici americani. La corsa di John Fitzgerald Kennedy, detto Jack, ha inizio. Nel cast Greg Kinnear, Katie Holmes, Barry Pepper, Tom Wilikinson, Diana Hardcastle, Kristin Booth. L'appuntamento con i primi due episodi è per martedì 17 luglio alle 21.15

I Kennedy, episodio 1 Joseph P. Kennedy, Joe Sr., ambasciatore degli Stati Uniti d'America nel 1938 nel Regno Unito, tenta di di tenere il suo paese fuori dalla Seconda Guerra Mondiale scegliendo di partecipare alla Conferenza di Monaco e di sostenere l'accordo scaturito dall'incontro. Nel fare ciò si schiera apertamente contro la posizione del Presidente Franklin D. Roosevelt, e il risultato è che, nel 1940, il Presidente gli fa pressione per uscire dal sopracitato accordo. L'America entra dunque in guerra, e Joe Jr. e Jack Kennedy, nonostante il parere contrario del padre, vanno a combattere in veste di ufficiali della marina. Jack combatte nel Pacifico contro i giapponesi, e riceve una medaglia all'onore per l'ottimo lavoro, mentre Joe Jr. diventa aviatore, e viene mandato a combattere in Europa. Morirà durante l'Operazione Afrodite. Finita la guerra, Joe Sr. decide che per la sua famiglia è arrivato il momento di tentare la scalata verso la Casa Bianca: Jack dovrà diventare Presidente degli Stati Uniti d'America.

I Kennedy, episodio 2

Grazie all'aiuto del padre, Jack nel 1946 corre per entrare a far parte del Congresso, e, nel 1952, per diventare senatore. Nel 1953 c'è il matrimonio con Jacqueline Bouvier. La madre di Jackie tenta di avvisare sua figlia, ha capito che Jack non sarà un marito fedele, ma i due alla fine si sposano. Politicamente è una scelta azzeccata: una moglie come Jackie è una marcia in più. In pubblico i Kennedy sembrano la famiglia perfetta, ma dietro le quinte non mancano i litigi. Robert e il padre, per esempio, discutono animatamente: il primo ha deciso di abbandonare la politica, ma il secondo non ha intenzione di permetterglielo. Intanto Jackie, che non ne può più delle scappatelle del marito, minaccia di chiedere il divorzio. Jack non può permettersi un divorzio in piena campagna elettorale, e le fa una proposta: se rimarrà al suo fianco fino a dopo le elezioni, le verserà un milione di dollari in un fondo fiduciario. Jackie accetta, gli americani si lasciano convincere da JFK, e alla fine Jack vince le elezioni presidenziali del 1960: è il 35º presidente degli Stati Uniti d'America.