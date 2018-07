Band of Brothers - Fratelli al fronte: pezzi di ricambio

Continua su Sky Atlantic la corsa di Band of Brothers - Fratelli al fronte , la miniserie targata HBO del 2001 prodotta da Steven Spielberg e Tom Hanks che segue le gesta della Compagnia Easy in Europa attraverso la Francia e il Belgio occupati dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Dalla Battaglia di Carentan all'arrivo di nuovi soldati per rimpiazzare le perdite subite, passando per l'Olanda e duri scontri con le truppe tedesce, il viaggio dei protagonisti è un viaggio all'inferno, ma la posta in gioco è troppo alta per tirarsi indietro. L'appuntamento con il terzo e il quarto episodio è per venerdì 13 luglio alle 21.15

Band of Brothers - Fratelli al fronte, episodio 3 La Compagnia Easy si scontra contro le truppe tedesce in quella che passerà alla storia come la Battaglia di Carentan. La battaglia è particolarmente cruenta, e le truppe americane subiscono grosse perdite. Iniziano inoltre a circolare strane voci: sembra che il Tenente Speirs abbia ucciso un gruppo di prigionieri. Al centro del terzo episodio c'è il soldato scelto Albert Blithe, che rimane profondamente turbato dallo scontro. Grazie all'aiuto di Winters, però, Blithe riesce a tornare in azione e a superare le sue paure, ma viene ferito gravemente da un cecchino tedesco. L'avanzata dell'esercito statunitense prosegue, ma, nonostante le vittorie riportate finora, c'è ben poco di cui essere allegri...