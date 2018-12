Piccole Donne, la miniserie in tre parti su Sky Atlantic

Va in onda su Sky Atlantic martedì 26 giugno alle 21.15 PICCOLE DONNE , la miniserie in tre parti tratta dall'omonimo,famosissimo romanzo di Louisa May Alcott. Un racconto di formazione che ha toccato molte generazioni, un vero e proprio classico. Un cast stellare con ANGELA LANSBURY, MICHAEL GAMBON, EMILY WATSON e i talenti emergenti KATHRYN NEWTON, MAYA HAWKE, WILLA FITZGERALD e ANNES ELWY: continua a leggere e scopri di più

Un romanzo di formazione, la storia di quattro ragazze che diventano donne e delle scelte che dovranno affrontare lungo il percorso che le condurrà alla vita adulta, in un paese dilaniato dalla Guerra di Secessione. Martedì 26 giugno alle 21.15 su Sky Atlantic va in onda PICCOLE DONNE, miniserie in tre episodi prodotta da BBC One e ispirata all’omonimo romanzo di Louisa May Alcott.

Piccole Donne vanta nel cast nomi noti del grande e piccolo schermo come Angela Lansbury, l’Albus Silente della saga di Harry Potter Michael Gambon e Emily Watson, candidata all’Oscar per Le Onde del destino di Lars Von Trier. Accanto a loro, le giovanissime Kathryn Newton, Maya Hawke, Willa Fitzgerald e Annes Elwy nel ruolo delle figlie di casa March. La regia è di Vanessa Caswill, mentre la sceneggiatura è firmata da Heidi Thomas (due volte candidata agli Emmy Awards per Cranford e Upstairs Downstairs).

Piccole Donne è la storia, notissima, di una famiglia americana del Massachusetts, i March, durante la guerra di secessione: il padre, un cappellano che partirà per il fronte, la madre Marmee, impegnata nella Società per l'assistenza ai soldati, e le loro quattro figlie: Meg (Willa Fitzgerald, Scream, The Following, Royal Pains), la figlia maggiore, istitutrice; Jo (Maya Hawke), irrequieta e anticonformista, fa la dama di compagnia ad una vecchia zia; Beth (Annes Elwy, Electric Dreams), che suona il pianoforte; Amy (Kathryn Newton, Tre Manifesti a Ebbing, Missouri, Lady bird, Big Little Lies), che ama il disegno e la pittura.

Le quattro ragazze, dai caratteri e dagli interessi completamente diversi, dovranno fronteggiare litigi, delusioni, innamoramenti, sensi di colpa e punizioni. Al di là di tutte le incomprensioni, però, c'è l'amore che le lega, che spesso le fa soffrire e litigare ma che permette loro di affrontare anche le sfide più difficili.

Accanto alle piccole donne del titolo, nel cast della miniserie troviamo Emily Watson (La teoria del tutto, War Horse, Genius), che presta il suo volto alla madre delle ragazze, Marmee, la mitica zia March, interpretata da Angela Lansbury (la celeberrima Signora in giallo). Jonah Hauer – King (La Casa di Howard) sarà il ragazzo della porta a fianco Laurie Laurence, mentre Michael Gambon (la saga di Harry Potter, Ave, Cesare!, Il discorso del Re) interpreterà l’amorevole vicino di casa March, Mr Laurence.

Episodio 1

Le sorelle March insieme alla madre Marmee affrontano un Natale senza regali e senza il padre, che si trova al fronte insieme ai soldati. Le ragazze devono imparare a vivere in modo semplice e umile, ma si trovano a far fronte a una serie di eventi che le mettono alla prova.



Episodio 2

Mr. March si sente male, così Mrs. March corre al suo capezzale. Le ragazze dovranno dunque imparare a cavarsela da sole. Marmee ritorna quando Beth è già molto malata. Meg e John Brooke si avvicinano. Le prospettive letterarie di Jo migliorano.



Episodio 3

La famiglia March cresce, ma la salute di Beth crea preoccupazione. Amy fa un tour in Europa, dove incontra Laurie. Jo fugge per perseguire la sua carriera a New York, ma alcune cattive notizie la costringeranno a tornare a casa.