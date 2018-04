Dawson’s Creek, nessuno dei protagonisti conosce le parole della sigla

Dal 25 aprile al 1° maggio il canale 111 di Sky dedica la sua programmazione al popolare teen drama anni ’90 e 2000. Tutti pronti a cantare la bellissima sigla? Non gli attori protagonisti, a quanto pare, perché nessuno di loro si ricorda le parole della mitica I Don’t Want to Wait: continua a leggere e scopri di più

Da mercoledì 25 aprile a martedì 1° maggio, nell’ambito di una vera e propria Dawson’s Week, sul canale 111 di Sky andranno in onda a ciclo continuo gli episodi di Dawson’s Creek, la serie tv di culto che ha appassionato gli adolescenti di mezzo mondo tra il finire degli anni’90 e i primi anni 2000.

Tutti pronti a cantare la mitica sigla iniziale, I Don’t Want to Wait di Paula Cole, che tutti quanti intonavamo con esiti e pronunce altalenanti, storpiandola spesso e volentieri in un inglese maccheronico in stile “Aidonuonnauè!”? Ebbene, la risposta e no. Almeno per quel che riguarda il cast principale della serie tv.

Durante la reunion degli attori di Dawson’s Creek promosso da Entertainment Weekly, nessuno tra i quattro principali interpreti della serie è infatti riuscito a ricordarsi le parole della celebre canzone che, uno potrebbe aspettarsi, dovrebbero ricordarsi a memoria anche a distanza di decenni.

 

James Van Der Beek, interprete del protagonista Dawson Leery; Katie Holmes, alias Joey Potter; Michelle Williams, ovvero Jen Lindley; Joshua Jackson, noto al pubblico di Dawson’s Creek come Pacey Witter: nessuno di loro si ricordava come facesse I Don’t Want to Wait. Un duro colpo al cuore per i fan della serie!

C’è solo un modo per riprendersi da una simile debacle. Anzi, due. Innanzitutto, riascoltare quel pezzo epico, che trovate qui sotto. Poi, ancora più importante: tuffarsi nella maratona non stop che prenderà il via dal 25 aprile sul canale 111 di Sky. Buona visione!