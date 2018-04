Ballers 3: The Rock torna su Sky Atlantic

Torna con la terza stagione Ballers , la serie targata HBO con protagonista il mitico Dwayne “The Rock” Johnson , in questo periodo nei cinema di tutto il mondo con Rampage – Furia animale. In quali guai e missioni impossibili riusciranno a cacciarsi questa volta Spencer, ex campione football ora manager delle star dei Miami Dolphins? Si parte lunedì 23 aprile alle 22.35, dopo la replica del primo episodio di Westworld 2 in versione originale sottotitolata : continua a leggere e scopri di più

Ballers, stagione 3, episodio 1 Nel tentativo di riuscire ad accaparrarsi dei clienti di alto profilo, in modo da poter saldare il suo debito nei confronti di Ricky e Vernon, Spencer entra in contrato con Mr. Anderson, intenzionato a focalizzare la sua attenzione e i suoi profitti su Las Vegas stringendo una collaborazione con il magnate Wayne Hastings Jr.. Ricky, intanto, comincia a pensare seriamente al domani, nello specifico alla paternità… Vernon e Reggie adocchiano un potenziale endorsement, mentre Larry usa Charles per comunicare una brutta notizia durante una conferenza.

@HBO

Ballers, stagione 3, episodio 2

Spencer vola a Las Vegas per affari, e lì incontra Chloe, una sua vecchia fiamma che ora lavora per Wayne. Intanto, Ricky sfida la sorte al tavolo da gioco. Incastrato da Joe, che lo obbliga a rappresentare Kisan, Jason si ritrova in una situazione non proprio piacevole. Julie insegna a Charles i segreti per parlare in pubblico, mentre Vernon e Reggie si lanciano in un’impresa dai risvolti potenzialmente rischiosi.

@HBO

Ballers 3: dove eravamo rimasti?