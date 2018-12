Trust – Il rapimento Getty: il trailer. VIDEO

Mercoledì 28 marzo su Sky Atlantic andrà in onda Trust – Il rapimento Getty , la serie diretta da Danny Boyle incentrata, per l’appunto, su uno dei casi di cronaca contemporanea più discussi, il rapimento di John Paul Getty III. Nel cast Donald Sutherland, nei panni di J. Paul Getty, Hilary Swank, nel ruolo di Gail Getty, Harris Dickinson, nel ruolo di John Paul Getty III, Brendan Fraser, nel ruolo di James Fletcher Chace, e Michael Esper, nel ruol di John Paul Getty Jr. Presenti anche gli italiani Giuseppe Battiston e Luca Marinelli. In attesa del debutto, ecco il trailer in lingua originale: continua a leggere e guarda il video

Su Sky Atlantic sta per arrivare Trust – Il rapimento Getty, la serie diretta da Danny Boyle incentrata, per l’appunto, su uno dei casi di cronaca contemporanea più discussi, il rapimento di John Paul Getty III, erede dell’impero petrolifero dei Getty. Ispirata a fatti realmente accaduti, Trust scava a fondo nelle disgrazie e nei successi di una delle famiglie più ricche e infelici d’America, ed è un mix perfetto tra storia famigliare, saga dinastica e analisi del potere corrosivo del denaro.

La serie (che nasce come progetto antologico, dunque ogni stagione racconterà una storia a sé stante) ha inizio nel 1973 con il rapimento a Roma di John Paul Getty III (Harris Dickinson), erede della fortuna petrolifera di Getty, da parte della criminalità organizzata italiana. I suoi rapitori confidano in un riscatto di svariati milioni di dollari, ma il nonno di Paul, J. Paul Getty Sr. (Donald Sutherland), enigmatico magnate del petrolio e forse l’uomo più ricco del mondo, confinato in una sfarzosa villa in stile Tudor nella campagna inglese, sembra poco propenso ad assecondare le loro richieste. Il padre di Paul, J. Paul Getty Jr. (Michael Esper), è in stato confusionale a Londra e si rifiuta di rispondere al telefono. Solo la madre di Paul, Gail Getty (Hilary Swank), sfortunatamente al verde, è costretta a negoziare con dei rapitori sempre più frustrati. Trust ripercorre l'inferno di John Paul Getty III, all’epoca adolescente, in mano ai suoi sequestratori, sempre più nervosi e irrequieti: perché nessuno fa qualcosa per riportare a casa il giovane?

Di seguito, il trailer in italiano della serie: