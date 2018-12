Mosaic: chi è Olivia Lake? VIDEO

Sharon Stone è nel cast di Mosaic, l’avvincente mistery murder in 6 parti targato HBO creato e diretto da Steven Soderbergh. Nella serie, l’attrice americana è Olivia Lake, la scrittrice e illustratrice di racconti per bambini che improvvisamente sparisce nel nulla durante la notte dell’ultimo dell’anno e il cui cadavere viene ritrovato 4 anni dopo. Ma chi era veramente Olivia Lake? A raccontarcelo è direttamente Sharon Stone: continua a leggere e scopri di più

Una carriera di successo, una casa (e una tenuta) bellissima in un luogo semplicemente paradisiaco, ma anche un pozzo senza fondo di solitudine: lei è Olivia Lake, la scrittrice e illustratrice di racconti per bambini che improvvisamente sparisce nel nulla durante la notte dell’ultimo dell’anno e il cui cadavere viene ritrovato 4 anni dopo. Intelligente, bellissima e vulnerabile, Olivia è il punto di partenza e il punto di arrivo di Mosaic, l’avvincente mistery murder in 6 parti targato HBO creato e diretto da Steven Soderbergh. A interpretarla in tutte le sue sfumature è Sharon Stone, vera e propria icona di Hollywood. Ma chi era veramente Olivia Lake? A raccontarcelo e a raccontarci il legame contorto tra Joel e Olivia, sono per l’appunto Sharon Stone e Garrett Hedlund:

Non solo Olivia. Di certo la sua scomparsa, o meglio, la sua uccisione, sono il punto attorno a cui ruota la storia, ma la miniserie, di episodio in episodio, segue da vicino anche altri personaggi, in particolare Eric Neill (Frederick Weller), Petra Neill (Jennifer Ferrin), Nate Henry (Devin Ratray), e Joel Hurley (Garrett Hedlund). Jennifer Ferrin e Frederick Weller ci parlano del legame tra i fratelli Neill, e della determinazione di Petra, intenzionata a scavare là dove nessuno è ancora andato a scavare per far scagionare suo fratello, che è tutta la famiglia che le è rimasta: