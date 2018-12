Il Racconto del Reale: su Sky Atlantic arriva Spielberg

Domenica 4 febbraio su Sky Atlantic per il ciclo di docu-film Il Racconto del Reale andrà in onda Spielberg, il doc targato HBO diretto e prodotto dalla documentarista Susan Lacy dedicato al grande regista americano, famoso in tutto il mondo. In Spielberg, il cineasta parla apertamente della sua carriera, delle sue opere, e di come il suo lavoro si sia evoluto nel corso degli anni.

Nel corso della sua carriera, lunga quasi 50 anni, Steven Spielberg ha dato forma a una serie di film innovativi e unici sia per il contenuto che per la forma. Per ricostruire tutte le tappe, Susan Lacy ha raccolto quasi 30 ore di interviste col diretto interessato, che le ha raccontato numerosi aneddoti sulla sua infanzia e sulla sua passione per il cinema, quasi un’ossessione. E ancora, i suoi primi lavori in ambito televisivo, l’arrivo della fama mondiale grazie ai suoi più noti blockbuster, e i suoi lavori più recenti, più serie e virati verso il dramma.