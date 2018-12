Mondo Senza Fine, il settimo e l'ottavo episodio

Ultimo appuntamento con Mondo Senza Fine. Mentre Caris, Merthin e Thomas devono trovare il modo di fermare Godwyn e la sua sete di potere, Ralph scopre la verità sulle sue origini. Petronilla cade vittima della sua stessa ambizione, mentre per gli abitanti del priorato e della contea di Shiring è arrivato il momento di far sentire le loro voci a Enrico VIII, devastato per la morte della figlia: gli ultimi due episodi, il settimo e l'ottavo, andranno in onda venerdì 26 gennaio alle 21.15 su Sky Atlantic

Venerdì 26 gennaio alle 21.15 su Sky Atlantic andranno in onda il settimo e l’ottavo episodio di Mondo Senza Fine. Ecco cosa ci aspetta nel finale di stagione.

Episodio 7

Caris, che ha preso il posto di Madre Cecilia, Merthin, Padre Matthias e Padre Thomas decidono di andare alla ricerca dell’oro rubato da Godwyn, fuggito da Kingsbridge per scampare alla peste insieme ad alcuni fedelissimi. Quando lo trovano, non credono ai loro occhi: è l’unico sopravvissuto, ma la sua mente non ha retto. Il Re è disperato per la morte della figlia, vittima illustre dell’epidemia. La Regina Madre torna in Inghilterra per piangere la nipote. A causa della temporanea insanità mentale di Godwyn, Caris prende il suo posto nella gestione del convento e delle terre attigue, e decide di offrire un giusto compenso ai contadini che lavoreranno quelle terre. Tra questi contadini c’è Gwenda, che si fa avanti nonostante sia legata ai domini del Duca di Shiring. Ralph scopre la verità sulle sue origini dalla sua vera madre. La cosa lo lascia sconvolto, e lo fa reagire in modo violento con i paesani, che a un certo punto si ribellano. Petronilla, sopravvissuta alla peste e ambiziosa come non mai, complotta per assicurare un futuro glorioso a entrambi i suoi figli…

Episodio 8

Caris e Merthin si rendono conto che per loro non c’è futuro a Kingsbridge, e decidono di andarsene. Thomas , però, rivela loro la sua vera identità, e a quel punto i tre si impegnano a fermare l’avanzata di Godwyn, intenzionato a prendere pieno possesso del priorato. Godwyn, però, li batte sul tempo, e fa emettere la sentenza di morte nei confronti di Caris. Ora che la ragazza ha ufficialmente abbandonato la Chiesa e non è più sotto la protezione dell’Ordine, non c’è più alcuno ostacolo. Wulfric e Gwenda portano avanti la loro battaglia contro la tirannia a costo di sacrificare le loro stesse vite. Re Edoardo III, consapevole che il suo posto sul trono è in pericolo, decide di guidare personalmente il suo esercito contro i ribelli.