Il Racconto del Reale, un dramma chiamato War Child

Nuovo appuntamento con Il Racconto del Reale: War Child andrà in onda su Sky Atlantic domenica 28 gennaio alle ore 21.15. War Child racconta un nuovo capitolo della crisi dei migranti, documentando le drammatiche storie delle famiglie e dei bambini non accompagnati dai loro genitori che tentano di arrivare in Europa occidentale contro ogni probabilità e spesso illegalmente: continua a leggere e scopri di più

I numeri sono imprecisati, ma per quanto si cerchi di minimizzare restano altissimi. Perchè sono migliaia i migranti e i rifugiati, compresi centinaia di bambini non accompagnati dai loro genitori, che sono rimasti intrappolati nel campo non ufficiale di Idomeni, nel nord della Grecia, a causa della chiusura dei confini con la Macedonia. Il Racconto del Reale presenta War Child, in onda su Sky Atlantic domenica 28 gennaio alle ore 21.15. War Child racconta questo nuovo capitolo della crisi dei migranti, documentando le drammatiche storie delle famiglie e dei bambini non accompagnati dai loro genitori che tentano di arrivare in Europa occidentale contro ogni probabilità, e molto spesso illegalmente.









Per la prima volta da quando si è iniziato a parlare di crisi dei migranti, una crisi peraltro che dura ormai da un lustro, possiamo affermare che da certe zone sono in fuga più donne e bambini che uomini e, con le strade ormai bloccate e i confini tra i paesi chiusi e militarizzati, sono proprio i più vulnerabili a essere costretti a trovare metodi pericolosi o illegali per ricongiungersi ai propri cari e sperare in un futuro più sicuro. Drammatico, viscerale e profondamente commovente, War Child è vissuto interamente dal punto di vista di tre bambini, raccontati dalla voce di Emran, l'unico che conosce l'inglese. Seguiamo i bambini mentre si introducono di nascosto in Europa. Il loro è un viaggio che inquieta: osservarli mentre si nascondono sui treni, vengono rapiti da trafficanti e poi abbandonati nelle foreste della Macedonia è peggio di un film horror. La maggior parte di tutto questo dramma è ripresa dai loro telefonini. Ce la faranno a raggiungere l’Europa occidentale, dove saranno finalmente al sicuro?