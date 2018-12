Il Racconto del Reale ci porta nella vita di Gianni Agnelli

Se c'è una ristretta categoria di uomini che, attraverso la loro vita, ha contribuito a fare crescere l'Italia, non può mancare il nome di Gianni Agnelli. L'Avvocato per antonomasia è il protagonista della prossima puntata de Il Racconto del Reale in onda su Sky Atlantic domenica 21 gennaio alle ore 21.15.



Vedremo un ritratto coinvolgente e profondo di una delle figure più carismatiche della storia moderna: Agnelli è un documentario che racconta la vita drammatica e vivace dell’imprenditore italiano Gianni Agnelli, il capo della Fiat (ri)conosciuto in tutto il mondo. Il documentario, la cui durata è di 102 minuti, è diviso in cinque parti, e parte dalla sua eccentrica infanzia per poi arrivare a raccontarci il suo debutto come playboy glamour, senza dimenticare ovvimente l'esplosione della sua fama internazionale nei rutilanti anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso. Si indaga sugli oscuri e turbolenti Anni di piombo a Torino, che evidenziarono la la volontà di Agnelli di proporsi come forza stabilizzatrice nella politica caotica di quella stagione.

Ed ecco il rinnovamento e la prosperità della Fiat negli anni Ottanta, cui sono seguite una serie di sfide sia fisiche che emotive che hanno messo in difficoltà Gianni Agnelli fino alla sua morte, datata 2003. Il film è impreziosito da un repertorio fotografico e da video d’archivio; ascolteremo interviste a membri della famiglia, ad amici dell’alta società e ai domestici.