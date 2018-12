Mosaic: i trailer della nuova serie HBO firmata da Steven Soderbergh

Lunedì 22 gennaio negli U.S.A. su HBO debutterà Mosaic, la nuova serie in sei parti creata da Steven Soderbergh. In Italia potremo vedere il primo episodio in versione originale sottotitolata martedì 23 gennaio alle 23.15, mentre gli episodi in versione doppiata saranno disponibili dal 30 gennaio. Ma cos’è Mosaic? Mosaic è una serie, un thriller, il racconto di un'indagine e dei suoi risvolti, ma è anche di più, è un racconto frammentato in numerosi punti di vista: continua a leggere, scopri di più e GUARDA I TRAILER

Mosaic è l’ultima creazione di Soderbergh. Nata inizialmente come app interattiva per gli utenti statunitensi (una sorta di libro-gioco audiovisivo, sicuramente un esperimento interessante), si è poi evoluta in una vera e propria serie. Ma di cosa parla Mosaic?

Siamo nello Utah, a Summit. L’improvvisa scomparsa di Olivia Lake, una scrittrice e illustratrice di libri per bambini, durante la notte di Capodanno mette in moto una serie di eventi che stravolgeranno la vita di alcune persone e le cui conseguenze si faranno sentire anche a distanza di molto tempo. Le indagini si dipaneranno per ben quattro anni, e andranno a fare luce su aspetti nascosti della comunità, in un vortice di tradimenti, bugie e corruzione.

Qui sotto, ben tre trailer, pubblicati da HBO sul proprio canale ufficiale di youTube: