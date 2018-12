Fargo: una quarta stagione in arrivo nel 2019?

Fargo 4 sì o no? Il quarto capitolo della serie creata da Noah Hawley si farà o non si farà? Secondo FX, il canale che trasmette lo show negli U.S.A., Hawley sarebbe al lavoro su una nuova idea, dunque su una nuova storia, ma, mettetevi subito il cuore in pace: di sicuro bisognerà aspettare il 2019. Intanto, godiamoci la meritata vittoria di Ewan McGregor ai Golden Globes 2018 (a proposito, la terza stagione di Fargo è disponibile su Sky Box Sets, casomai vi sentiste in vena di fare una maratona). Continua a leggere e scopri di più

Fargo 4 sì o no? Il quarto capitolo della serie creata da Noah Hawley si farà o non si farà? Secondo FX, il canale che trasmette lo show negli U.S.A., Hawley sarebbe al lavoro su una nuova idea, dunque su una nuova storia, ma, mettetevi subito il cuore in pace: di sicuro bisognerà aspettare il 2019. Intanto, godiamoci la meritata vittoria di Ewan McGregor ai Golden Globes 2018 (a proposito, la terza stagione di Fargo è disponibile su Sky Box Sets, casomai vi sentiste in vena di fare una maratona).

John Landgraf, il presidente di FX, durante un incontro del Television Critics Association press tour invernale ha infatti dichiarato che Noah Hawley è impegnato con la produzione della seconda stagione di Legion, ma che a quanto pare avrebbe avuto un’idea che lo elettrizza per la quarta stagione di Fargo, stagione che prevede di essere in grado di consegnare nel 2019.

In compenso, Hawley ha detto di non poter rivelare niente di niente, ma ha dato un po’ di speranza ai fan della serie confermando che l’universo di Fargo prima della quarta stagione si arricchirà di un libro che si concentrerà sulle prime tre, pagine e pagine di sceneggiature, interviste inedite, e altre chicche per gli appassionati.