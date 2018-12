Mondo Senza Fine, la storia continua su Sky Atlantic

Sono passati 150 anni dalla fine delle vicende narrate ne I Pilastri della Terra, ma Tom Builder e Jack Jackson vivono nella memoria di tutti gli abitanti di Kingsbridge, grazie alla maestosa cattedrale che si erge nella piazza della cittadina. In Mondo senza Fine, la mini serie tratta dall'omonimo romanzo di Ken Follett, torniamo nell'Inghilterra medievale, ogni venerdì alle ore 21.15 a partire dal 5 gennaio.

Siamo alla vigilia della famigerata Guerra dei Cent’anni, che vedrà contrapporsi Inghilterra e Francia per più di un secolo, e Mondo Senza Fine inizia con l’incoronazione di re Edoardo III da parte di sua madre, la regina Isabella di Francia, moglie di Edoardo II, sconfitto e deposto nel 1327.

Il vecchio re muore misteriosamente in carcere, eppure, a dispetto delle tragedie e dei drammi di corte, la vita nell’Inghilterra medievale del quattordicesimo secolo continua senza grandi scossoni, tra fede e superstizione, tra contadini costretti a lavorare solo per avere di che sfamarsi e signori che invece non si fanno mancare niente.

La cittadina di Kingsbridge, teatro di gran parte delle vicende principali narrate nella miniserie, è cresciuta molto rispetto a come l’avevamo lasciata alla fine de I Pilastri Della Terra: l’economia è fiorente (ogni anno nella piazza si svolge un grande mercato che dura diversi giorni e che attira molta gente), e le persone tutto sommato vivono dignitosamente. Quelli che però se la passano meglio, e la cosa non stupisce, sono gli ecclesiastici, perché Kingsbridge è un priorato, ovvero un paese in cui l’ordine quotidiano è affidato ai monaci, detentori del potere e soprattutto amministratori ultimi del denaro della comunità.

Mondo Senza Fine è un racconto corale, con un cast ampio e diverse trame e sottotrame. L’intento di Follett , e quindi dei produttori, tra cui figurano anche Ridley e il compianto Tony Scott , è quello di fare un affresco di un periodo storico ben preciso, partendo dalle vite dei piccoli personaggi per arrivare alla storia con la esse maiuscola. Vera protagonista del romanzo (e della serie) è, ovviamente, la cittadina di Kingsbridge con la sua cattedrale dove le vite dei personaggi si intrecciano e si allontanano, in quest’opera maestosa che ci regala il ritratto dettagliato di un’epoca affascinante.