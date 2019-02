Golden Globe Awards 2018: le nomination delle serie di Sky Atlantic

La 75ª cerimonia di premiazione dei Golden Globe Awards – che si svolgerà al Beverly Hilton Hotel a Beverly Hills, California, e che sarà condotta dal presentatore Seth Meyers – avrà luogo il 7 gennaio 2018, e sarà trasmessa in esclusiva da Sky Atlantic in contemporanea con gli Stati Uniti (dunque durante la notte tra il 7 e l’8 gennaio a partire dalle 01.00). In attesa del grande evento, andiamo a scoprire tutte le nomination delle serie in onda su Sky Atlantic

Dicembre, tempo di nomination per i globi dorati, i riconoscimenti assegnati dai membri della Hollywood Foreign Press Association che insieme agli Emmy e agli Oscar sono tra i premi più ambiti nel mondo della serialità televisiva e del cinema. I Golden Globes 2018 stanno per arrivare : in attesa della cerimonia di premiazione della 75ª edizione, che avrà luogo il 7 gennaio 2018 e sarà trasmessa in esclusiva da Sky Atlantic in contemporanea con gli Stati Uniti (la notte tra il 7 e l’8 gennaio a partire dalle 01.00), andiamo a scoprire tutte le nomination delle serie in onda sul canale 110.

Partiamo da Big Little Lies - Piccole grandi bugie. La miniserie targata HBO tratta dall'omonimo romanzo di Liane Moriarty - recentemente rinnovata per una seconda stagione - ha convinto sia il pubblico sia la critica di tutto il mondo, e a settembre di quest'anno si è già portata a casa numerosi Emmy Awards. E' dunque in arrivo una pioggia di Globi Dorati? Sicuramente Big Little Lies qualcosa porterà a casa, anche solo per le 6 candidature.

Ma quali sono le nomination della miniserie? Miglior miniserie o film per la tv, Miglior attrice in una miniserie o film per la tv (Nicole Kidman e Reese Whiterspoon), Miglior attore non protagonista in una serie, in una miniserie o film per la tv (Alexander Skarsgaard), Miglior attrice non protagonista in una serie, in una miniserie o film per la tv (Laura Dern e Shailene Woodley).

La terza stagione di Fargo è tornata a casa dagli Emmy 2017 a bocca asciutta nonostante le numerose nomination ricevute, dunque la speranza di portare a casa almeno un Golden Globe è alta. In quali categorie è candidata la serie di Noah Hawley? Miglior miniserie o film per la tv, Miglior attore in una miniserie o film per la tv (Ewan McGregor), Miglior attore non protagonista in una serie, in una miniserie o film per la tv (David Thewlis).

Poteva mancare Twin Peaks - La serie evento? Ovviamente no! Il capolavoro del maestro David Lynch ha ricevuto una sola candidatura (!!), precisamente per la categoria Miglior attore in una miniserie o film per la tv. A essere nominato è ovviamente Kyle MacLachlan, che in questa terza stagione ci ha regalato non solo l'Agente Cooper, ma anche il mitico Dougie Jones.

Dopo aver saltato l'edizione 2017 degli Emmy Awards a causa della messa in onda estiva, Il Trono di Spade torna in gara, precisamente nella categoria Miglior serie drammatica. L'inverno è arrivato, arriverà anche un Globo Dorato? Ciò che è certo è che la settima stagione ci ha lasciato col fiato sospeso in più occasioni, e che il 2019, anno di messa in onda dell'ottavo e ultimo capitolo, non arriverà mai abbastanza in fretta!

C'è anche The Deuce - La via del porno in gara. La novità drama dell'autunno 2017 di HBO si porta a casa una nomination nella categoria Miglior attrice in una serie drammatica. A essere candidata à Maggie Gyllenhaal, che nella serie è Eileen "Candy" Merrell, una donna del futuro in una serie ambientata nel passato.

Last but not least, sua santità Pio XIII!! Anche The Young Pope, la co-produzione Sky/HBO, è tra i candidati ai Golden Globe Awards 2018. A ricevere la nomination nella categoria Miglior attore in una miniserie o film per la tv è stato Jude Law, interprete del giovane Papa Lenny Belardo. Sia fatta la sua volontà.