Il Racconto del Reale: Ignoto 1 - Yara, DNA di un'indagine - Parte 2

Continuano su Sky Atlantic le repliche di Ignoto 1 - Yara, DNA di un'indagine , sempre per il ciclo Il Racconto del Reale . Domenica 8 luglio alle 23.15 andrà in onda la seconda parte , che porta alla scoperta dell’identità di Guerinoni e a tutto ciò che ne seguirà. L'assassinio di Yara Gambirasio, uno dei casi di cronaca nera più discussi degli ultimi anni, vedrà impegnate le forze dell’ordine in un’indagine lunga e complessa: continua a leggere e scopri di più

Continuano su Sky Atlantic le repliche di Ignoto 1 - Yara, DNA di un'indagine, sempre per il ciclo Il Racconto del Reale. Domenica 8 luglio alle 23.15 andrà in onda la seconda parte, che porta alla scoperta dell’identità di Guerinoni e a tutto ciò che ne seguirà. L'assassinio di Yara Gambirasio, uno dei casi di cronaca nera più discussi degli ultimi anni, vedrà impegnate le forze dell’ordine in un’indagine lunga e complessa: ecco la sinossi della seconda parte.

Con la scoperta dell’identità di Damiano Guerinoni ha inizio un lungo e complicato viaggio, che vede protagonisti in prima linea il Procuratore Letizia Ruggeri e la sua incredibile squadra, composta da uomini e donne delle Forze dell’Ordine. Genetisti, antropologi, medici forensi, tutti lavorano con un solo obiettivo. Tra loro, il medico legale Cristina Cattaneo e la biologa della Polizia Scientifica Paola Asili, tutte unite nella caccia a Ignoto 1.

Non solo tecniche scientifiche, ma anche ore e ore di indagini. Letizia Ruggeri ricostruisce la storia della famiglia Guerinoni, riempie pian piano gli spazi dell’albero genealogico, e fa riesumare il corpo di Giuseppe Benedetto Guerinoni, camionista, padre di tre figli e morto molti anni prima. L’uomo è seppellito in un cimitero di montagna, in un paesino chiamato Gorno. Ruggeri richiede che venga effettuata l’autopsia del corpo, e a occuparsene sarà Cristina Cattaneo, medico legale dell’Università di Milano, che ha effettuato varie analisi anche sul corpo di Yara.

Dagli accertamenti dei resti di Giuseppe Benedetto Guerinoni emerge una verità incontrovertibile: Giuseppe è il padre di Ignoto 1. Con i suoi figli naturali, però, non c’è corrispondenza col DNA trovato sul corpo di Yara, e a quel punto gli inquirenti capiscono che c’è una sola spiegazione possibile: Ignoto 1 è un figlio illegittimo di Guerinoni. Comincia così per Letizia Ruggeri e la sua squadra un’indagine nell’indagine, a caccia della madre del presunto assassino. E’ una nuova sfida che sembra impossibile. Come si fa a rintracciare dopo 40 anni una donna senza identità, che nasconde in sé il segreto di un figlio illegittimo e che non ha nessun interesse a farsi trovare?