Aspettando The Affair 4: citazioni e aforismi sul tradimento

La quarta stagione di The Affair è attualmente in onda negli U.S.A. su Showtime, e arriverà prossimamente quest'estate su Sky Atlantic, in prima tv. Ritroveremo dunque Noah, Alison, Cole e Helen, e torneremo dentro le loro intricate vite a base di #maiunagioia. E pensare che è partito tutto da un flirt estivo! Intanto, per ingannare l’attesa, ecco una serie di "illuminanti" citazioni e aforismi sul tradimento: continua a leggere e scopri di più - Non perdere le repliche di The Affair, in onda ogni mercoledì alle 21.15 su Sky Atlantic

Non essere giù perché la tua donna ti ha lasciato: ne troverai un'altra e ti lascerà anche quella. (Charles Bukowski)

Il matrimonio è la causa principale del divorzio. (Boris Makaresko)

Il triangolo solo in geometria è una costruzione innocua. (Anonimo)

Ci sono uomini che credono così tanto nella famiglia che ne hanno due. (Anonimo)

A volte rappresenta un tradimento peggiore verso la donna amata tenere tra le braccia lei anziché un’altra. (Arthur Schnitzler)

Non sono turbato perché mi hai tradito, ma perché non potrò più fidarmi di te! (Jim Morrison)

L’amore non muore mai di morte naturale. Muore perché noi non sappiamo come rifornire la sua sorgente. Muore di cecità e di errori e tradimenti. Muore di malattia e di ferite, muore di stanchezza, per logorio o per opacità. (Anaïs Nin)

I giovani vorrebbero essere fedeli, e non lo possono; i vecchi vorrebbero essere infedeli, e non lo possono. (Oscar Wilde)

Si può essere innamorati di diverse persone per volta, e di tutte con lo stesso dolore, senza tradirne nessuna, il cuore ha più stanze di un bordello. (Gabriel Garcia Marquez)

Amarsi e rimanere insieme tutta la vita. Un tempo, qualche generazione fa, non solo era possibile, ma era la norma. Oggi, invece, è diventato una rarità, una scelta invidiabile o folle, a seconda dei punti di vista. (Zygmunt Bauman)

L’adulterio è la medicina indispensabile di ogni buon matrimonio, come sa ogni moglie accorta essendo lei stessa in cura da uno o più guaritori del coito furtivo. (Natalia Aspesi)

Coloro che non sono fedeli conoscono i piaceri dell’amore; coloro che sono fedeli ne conoscono le tragedie. (Oscar Wilde)

Il legame del matrimonio è così pesante che si deve essere in due per portarlo, spesso in tre. (Alexandre Dumas padre)

Le corna sono come le scarpe: tutti nella vita ne hanno avuto almeno un paio. (Anonimo)

I mariti non sono mai amanti così meravigliosi come quando stanno tradendo la moglie. (Marilyn Monroe)

Se qualcuno giura fedeltà fino alla tomba, di solito non pensa alla propria tomba. (Zarko Petan)

Quando il tradimento avviene all’interno di una coppia sposata, si parla di adulterio: un peccato punito gravemente dalla società, ma solo quando si tratta di un’adultera. Da sempre infatti vige una simpatica convenzione per cui quando chi tradisce è il marito, lui è un furbacchione e lei un’ingenua, mentre quando accade il contrario lui è un cornuto e lei una zoccola. (Giobbe Covatta)

Tua moglie mi tradisce! (Anonimo)

Monogamia: si chiama monogamia la capacità di essere infedele alla stessa persona per tutta la vita. (Millor Fernandes)

La violenza che ci facciamo per rimanere fedeli a coloro che amiamo non vale meglio di un’infedeltà. (François de La Rochefoucauld)

I mariti, se vogliono viver tranquilli, è necessario che credano le mogli fedeli, ciascuno la sua; e così fanno; anche quando la metà del mondo sa che il vero e tutt’altro. (Giacomo Leopardi)

La fedeltà è per la vita sentimentale ciò che la coerenza è per la vita intellettuale: semplicemente la confessione di un fallimento. (Oscar Wilde)

In molte case, un amante ha salvato un matrimonio in crisi. (Giovenale)

Il tradimento appartiene all’amore come il giorno alla notte. (Umberto Galimberti)

L’adulterio è la rivincita della natura sulle leggi. (André Prévot)

Fedeli sono coloro cui manca l’occasione di non esserlo. (Alessandro Morandotti)

Al giorno d’oggi l’adulterio non si chiama più adulterio, ma sesso extraconiugale. (Rosamunde Pilcher)

C’è più onore in tradire che in esser fedeli a metà. (Giovanni Giudici)

La psicologia dell’adulterio è stata falsata dalla morale convenzionale, che esclude, nei paesi monogami, che l’attrazione per una persona possa coesistere con il serio affetto per un’altra. Tutti sanno che questo è falso. (Bertrand Russell)

E’ molto difficile far felice il proprio marito; è più facile far felice il marito di un’altra. (Zsa Zsa Gabor)

In America tradiscono l’ottanta per cento degli uomini sposati. Il resto tradisce in Europa. (Jackie Mason)

Se ti portano via la moglie la miglior vendetta è lasciargliela. (Sacha Guitry)

Quando due si lasciano è sempre colpa di tutti e tre. (Frank Salvadori)

Il mio migliore amico è fuggito con mia moglie e, lasciatemelo dire, mi manca tanto, … Lui. (Leopold Fechtner)

Esser traditi in amicizia è molto peggio che esser traditi in amore. (Oriana Fallaci)