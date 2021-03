Amadeus, chi è la moglie Giovanna Civitillo

Dietro un grande uomo c’è sempre una grande donna, come si suol dire. E se Amadeus oggi è sulla cresta dell’onda con il ruolo di conduttore per il secondo anno consecutivo del Festival di Sanremo , un po’ di merito ce l’avrà anche sua moglie Giovanna Civitillo che, per la cronaca, quest'anno conduce la la striscia quotidiana PrimaFestival, insieme a Valeria Graci e Giovanni Vernia. Ma non è solo grazie all’essere moglie di Amadeus che la Civitillo è arrivata in tv. Anzi, proprio un programma tv fu galeotto per la nascita di un amore che si avvicina ai vent’anni.

I PRIMI PASSI NEL MONDO DELLO SPETTACOLO

Giovanna Civitillo nasce nel 1977 a Vico Equestre, in provincia di Napoli. Il suo primo amore è la danza classica, l’arte con la quale, a cavallo tra la fine degli anni Ottanta e gli inizi degli anni Novanta, si toglie le sue prime soddisfazioni tra premi e concorsi vari. Approda nel mondo della televisione nel 1996, esordendo nel ruolo di ballerina per diversi programma di successo sia in Rai che a Mediaset. La svolta, lavorativa e affettiva, arriva nel 2002, quando entra nel cast del programma “L’eredità” condotto proprio da Amadeus. “Non avevo alcuna intenzione di impegnarmi, mi godevo la libertà, storie poco impegnative – ha raccontato tempo dopo Amadeus, ricordando il loro primo incontro – usai un modo indiretto per farmi avanti. Per evitare di espormi troppo, le scrissi un biglietto e lo diedi al mio assistente. Le davo appuntamento in corso Como, a Milano. Se fosse venuta, l’avrei letto come un segno del destino che mi diceva di mettere la testa a posto”. I due iniziano la loro storia nel 2003, storia che culmina nel 2009 con la nascita del figlio José Alberto e il matrimonio. Nel mezzo, la soubrette campana continua a lavorare come ballerina in molti programmi televisivi, aggiungendovi diversi spot pubblicitari e pure una piccola parte nel film di Carlo Vanzina “Il pranzo della domenica”.