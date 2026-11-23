Paul Kalkbrenner, uno dei nomi più iconici della musica elettronica mondiale, torna in Italia con un appuntamento imperdibile, in occasione della rassegna musicale From Milano Live. La data è prodotta da Vivo Concerti ed è prevista sabato 10 luglio 2027 a Fiera Milano Live, Fiera Milano (Rho).

I biglietti saranno disponibili online su www.vivoconcerti.com da martedì 24 novembre 2026 alle ore 14:00 e in tutti i punti vendita autorizzati a partire da domenica 29 novembre 2026.

Le performance dal vivo rappresentano una delle espressioni più autentiche e distintive dell’identità artistica di Paul Kalkbrenner. Capace di costruire set interamente basati sulle proprie produzioni, unisce energia, intensità emotiva e un sound inconfondibile, dando vita a esperienze live che lo hanno portato a esibirsi sui palchi e nelle arene più prestigiose del mondo. Dai grandi festival internazionali ai concerti sold out nelle storiche venue berlinesi, Kalkbrenner continua a confermarsi pioniere della scena elettronica globale. Dopo aver conquistato il pubblico internazionale, torna in Italia con il suo inconfondibile live, pronto a regalare ancora una volta un’esperienza musicale intensa e coinvolgente. A fare da cornice all’appuntamento sarà From Milano Live, la rassegna musicale di Fiera Milano che inaugura una nuova fase nel percorso degli eventi live. Una rassegna che raccoglie e sviluppa l’esperienza maturata con Fiera Milano Live, consolidando il ruolo di Fiera Milano come destinazione di riferimento per concerti e grandi appuntamenti, dove musica, spettacolo si incontrano.