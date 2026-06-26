La seconda stagione della serie live-action Netflix è appena arrivata in streaming e il fandom è già in fermento. Gli attori protagonisti si sono seduti davanti alle telecamere di Entertainment Weekly per smontare - o alimentare - le previsioni più bizzarre dei fan

Disponibile su Netflix dal 25 giugno 2026, e visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick, la seconda stagione di Avatar: The Last Airbender ha riacceso l'entusiasmo di milioni di appassionati in tutto il mondo. E come da tradizione, il fandom non è rimasto a guardare: nelle settimane precedenti all'uscita, il web si è riempito di teorie elaborate, previsioni romantiche e speculazioni di ogni tipo. A fare chiarezza - o almeno a provarci - ci ha pensato il cast stesso.

Gordon Cormier (Aang), Kiawentiio (Katara), Ian Ousley (Sokka), Dallas Liu (Zuko), Elizabeth Yu (Azula) e Miyako Cech (Toph) si sono ritrovati per la rubrica Debunked di Entertainment Weekly, la serie YouTube in cui i protagonisti commentano le teorie più in voga tra i fan.

Romance improbabili e timeline confuse: il fandom non si ferma mai

Tra le teorie più discusse spicca quella di una storia d'amore tra Zuko e Katara - uno degli ship più longevi della comunità degli appassionati - ma anche quella, decisamente più insolita, di un flirt tra Toph e Aang. Su quest'ultimo punto Miyako Cech non ha lasciato spazio ai dubbi: "No, no! Non sono d'accordo con quella parte." Il motivo? Cormier è come un fratellino per lei.

Altra fonte di discussione è la questione della timeline narrativa, con molti fan che faticano a riconciliare gli eventi della serie live-action con quelli del cartone animato originale. A chiarire la questione ci ha pensato Miyako: "Credo che quello che le persone debbano capire della nostra serie è che anche la nostra timeline è un po' diversa. Questo significa che dobbiamo collocare certi eventi prima o dopo rispetto a dove si trovavano nella serie animata, e probabilmente è questo che genera confusione".