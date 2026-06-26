Avatar: The Last Airbender 2, il cast commenta le teorie più assurde che circolano sul webMusica
La seconda stagione della serie live-action Netflix è appena arrivata in streaming e il fandom è già in fermento. Gli attori protagonisti si sono seduti davanti alle telecamere di Entertainment Weekly per smontare - o alimentare - le previsioni più bizzarre dei fan
Disponibile su Netflix dal 25 giugno 2026, e visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick, la seconda stagione di Avatar: The Last Airbender ha riacceso l'entusiasmo di milioni di appassionati in tutto il mondo. E come da tradizione, il fandom non è rimasto a guardare: nelle settimane precedenti all'uscita, il web si è riempito di teorie elaborate, previsioni romantiche e speculazioni di ogni tipo. A fare chiarezza - o almeno a provarci - ci ha pensato il cast stesso.
Gordon Cormier (Aang), Kiawentiio (Katara), Ian Ousley (Sokka), Dallas Liu (Zuko), Elizabeth Yu (Azula) e Miyako Cech (Toph) si sono ritrovati per la rubrica Debunked di Entertainment Weekly, la serie YouTube in cui i protagonisti commentano le teorie più in voga tra i fan.
Romance improbabili e timeline confuse: il fandom non si ferma mai
Tra le teorie più discusse spicca quella di una storia d'amore tra Zuko e Katara - uno degli ship più longevi della comunità degli appassionati - ma anche quella, decisamente più insolita, di un flirt tra Toph e Aang. Su quest'ultimo punto Miyako Cech non ha lasciato spazio ai dubbi: "No, no! Non sono d'accordo con quella parte." Il motivo? Cormier è come un fratellino per lei.
Altra fonte di discussione è la questione della timeline narrativa, con molti fan che faticano a riconciliare gli eventi della serie live-action con quelli del cartone animato originale. A chiarire la questione ci ha pensato Miyako: "Credo che quello che le persone debbano capire della nostra serie è che anche la nostra timeline è un po' diversa. Questo significa che dobbiamo collocare certi eventi prima o dopo rispetto a dove si trovavano nella serie animata, e probabilmente è questo che genera confusione".
Una stagione più matura, con Toph finalmente in scena
La stagione 2 segue Aang e i suoi amici nel profondo del territorio del Regno della Terra, alla ricerca di un maestro di earthbending e di un modo per avvertire il mondo di una cometa incombente. Lungo il cammino incontrano prodigi della terra, combattenti sotterranei, rifugiati diffidenti e spiriti custodi di conoscenze segrete.
La grande novità della stagione è l'arrivo di Toph Beifong, interpretata da Miya Cech, personaggio amatissimo dai fan della serie animata originale. L'attrice ha descritto il suo personaggio così: "Toph è una ragazza molto determinata. È anche molto forte fisicamente. È una earthbender, cresciuta in una famiglia nobile, ma quando la conosci davvero si rivela molto mascolina. Mi ricorda un ragazzino delle medie: ha pochissimi filtri, il che la rende molto diretta e divertente. È molto testarda e molto convinta delle proprie opinioni, e questo è un bene".
Nel frattempo, la stagione 3 è già in cantiere: le riprese delle ultime due stagioni sono state girate in back-to-back per preservare la continuità del cast. I fan, dunque, non dovranno aspettare a lungo per scoprire come si concluderà la saga.